İBB'ye metro tepkisi çığ gibi büyüyor

İBB'nin Sancaktepe-Yenidoğan metro hattına beton dökmesinin yankıları sürüyor. Bölgede protestolarla tepkisini dile getiren vatandaşlar, "Milletin emeğinin üzerine atılmış bir topraktır." ifadelerini kullandı.

Metro hattının kapatılma kararı "yolcu kapasitesinin az olması" açıklamasıyla verilmişti. Öte yandan söz konusu bölgenin, dışardan en çok göç alan yerlerden biri olduğunun altını çizen bir vatandaş ise şu sözleri kaydetti:

"Yenidoğan denilen bölge, göç oranına bakılırsa İstanbul'un en çok göç alan yeri. Burada nasıl bir yolcu kapasitesi yok, bunun açıklamasını yapmadan metroyu kapatıyorlar. Yüzde 60'ına varanı bitmiş zaten; sen bunu ne hakla kapatıp ne hakla üstüne toprak dökmeye kalkarsın?"

METROMA DOKUNMA

24 muhabirine görüşlerini aktaran vatandaşlardan biri de durum karşısındaki hayal kırıklığını şu sözlerle belirtti:

"Milletin emeğinin, başarısının, çalışmasının üzerine atılmış bir toprak. Halkın emekleri, değerleri, düşünceleri İBB tarafından gömülmüş hissi... İstanbul'un enkalabalık semtlerinden biri Sancaktepe, en kalabalık mahallelerinden biri de Yenidoğan'dır. Ayrıca sadece Yenidoğan değil; Çekmeköy, Alemdağ ve Dudullu ile Ümraniye'yi birbirine bağlayan bir hattır burası. Metromuza dokunulmamasını istiyoruz."