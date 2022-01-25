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25 Ocak 2022 Salı 13:37:00 - Güncelleme:25 Ocak 2022 Salı 13:37:00

İBB'ye çok sert tepki: İstanbullular bu yaptığınız aymazlığı asla unutmaz

Kaynak: AA

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, hayatı felç eden kar yağışında İBB'nin yetersiz kaldığını belirterek, 'İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ancak, bu yaptığınız aymazlığı asla unutmaz' dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "İBB yönetimi tarafından, gerekli ve yeterli tedbirlerin alınmaması neticesinde kadın, erkek, çocuk, yaşlı yüz binlerce vatandaşımız yollarda perişan kaldı." dedi.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajda, dün etkisini artıran kar yağışının ardından İstanbulluların mağdur olduğunu, İBB tarafından gerekli ve yeterli tedbirlerin alınmadığını söyledi.

İstanbul'un algı, kurgu ile yönetilemeyeceğinin, uzaktan kumandayla idare edilemeyeceğinin bugün görüldüğünü belirten Kabaktepe, "İBB yönetiminin çöküş öyküsüne şahitlik ediyoruz. Hepimiz biliyoruz ki, bu aziz şehre kar ilk defa yağmıyor. Daha önce de benzer hava muhalefetini gördü İstanbul. Ama ilk defa bu kadar aciz, bu kadar çaresiz kaldı." ifadelerini kullandı.

Kabaktepe, meteorolojinin günler öncesinden saat vererek, ısrarlı uyarılarına rağmen bu mağduriyetin yaşandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İBB yönetimi tarafından, gerekli ve yeterli tedbirlerin alınmaması neticesinde kadın, erkek, çocuk, yaşlı yüz binlerce vatandaşımız yollarda perişan kaldı. Bütün bu sorumsuzluk ve vurdumduymazlık yetmezmiş gibi sırf yaşananlara itiraz ettiler, seslerini çıkardılar diye İstanbullular trol ilan edildi. Yaşananlar CHP'li İBB yönetiminin şehre hizmet diye bir derdinin olmadığını, aksine başka hesaplar peşinde koştuğunu bir kez daha göstermiştir. Sayın İBB yöneticilerine, İBB Başkanına buradan soruyorum, tuzlamanız gereken yolları tuzlamaktan sizleri alıkoyan nedir? Yolda kalan vatandaşlarımıza bir tas çorba, bir bardak su vermekten sizi alıkoyan nedir? Küremeniz gereken karları, küremekten sizi alıkoyan nedir? Beceriksizliğiniz ve yönetim zaafınız nedeniyle trafikte kalan yüz binlerce vatandaşımıza hakaret etme haddini ve hakkını kimden alıyorsunuz. Biliniz ki, İstanbul sahipsiz değildir. İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ancak bu yaptığınız aymazlığı asla unutmaz."

Etiketler : İBB İSTANBUL KAR TEPKİ
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