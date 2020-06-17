İBB'nin skandallarına bir yenisi eklendi! Vatandaşa maskeyi parayla satıyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal tesislerde yemek yemeye gelen vatandaşlara maske satmaya başladı.



İBB şirketi BELTUR'un işlettiği Beykoz Sosyal Tesislerinde tanesi 1 TL'den satışı sunulan maskeler müşterilerin adisyonlarına da işlendi. Beykoz'daki sosyal tesislerde iki top dondurma ve iki Türk kahvesi içen vatandaşların hesabına sosyal tesislere girişte aldıkları maskelerin ücreti de eklendi.

İBB sosyal tesislerde maskeyi tanesi bir liradan satıyor.

Maske fiyatları müşterilerin adisyonlarına da işleniyor.