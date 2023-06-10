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10 Haziran 2023 Cumartesi 16:08:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 16:08:00

İBB'nin resmi hesabından skandal paylaşım: Trol ekibi kendini ele verdi

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Ankara'dan sonra CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, resmi hesaplarını trol hesabı gibi kullanmaya başladı. İBB'nin resmi hesabından fondaş Halk TV'nin, bakanlık tarafından yalanlanan asılsız paylaşımının retweet edilen tweet, gelen tepkiler sonrası silindi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, resmi hesaplarını trol hesabı gibi kullanmaya başladı.

ASILSIZ HABERİ PAYLAŞTILAR!

İBB'nin resmi hesabından fondaş Halk TV'nin, bakanlık tarafından yalanlanan asılsız paylaşımının RT yapıldığı tweet, gelen tepkiler sonrası silindi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN YALANLAMA GELMİŞTİ

Eskişehir ve İzmir'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara 'manevi danışman' adı altında imam atandığı yönündeki iddialarına İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yalanlama gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde de Mansur Yavaş yönetimindeki CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya ekibi, trol hesaptan yapacağı paylaşımı resmi hesaptan yaptı. Hatanın fark edilmesinin ardından paylaşım apar topar silinmişti.

CHP'Lİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN TROL EKİBİ KENDİNİ ELE VERDİ

Mansur Yavaş yönetimindeki CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya ekibi, trol hesaptan yapacağı paylaşımı resmi hesaptan yaptı. Hatanın fark edilmesinin ardından paylaşım apar topar silindi.

Geçtimiz günlerde Ankaralılar sağanak yağışın izlerini silmeye çalışırken, Mansur Yavaş yönetimindeki CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden skandal bir paylaşım geldi.

Yavaş'ın sosyal medya ekibi, trol hesaptan yapacağı paylaşımı yanlışlıkla ABB kurumsal hesabından yaptı.

Yapılan paylaşım kısa sürede dikkat çekti.

Etiketler : istanbul büyükşehir belediyesi halk tv ankara büyükşehir belediyesi trol hesap
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