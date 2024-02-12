VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Küresel piyasalar yoğun veri haftasına temkinli başladı
Astronot Alper Gezeravcı bugün Ankara'ya dönüyor
İBB'nin metrosu 3 günde 17.8 km uzadı!
ABD Savunma Bakanı Austin tekrar hastaneye kaldırıldı
Myanmar'da kadın ve erkeklere zorunlu askerlik uygulaması
Yürüdükçe artan ağrı bel kayması işareti
12 Şubat 2024 Pazartesi 08:45:00 - Güncelleme:12 Şubat 2024 Pazartesi 08:45:00

İBB'nin metrosu 3 günde 17.8 km uzadı!

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

İBB'nin metro afişleri birbirini tutmadı. Bir afişte 47,3 km, başka afişte ise 65,1 km afişi kafaları karıştırdı.

2019 seçimlerinde '5 yılda 230 kilometre metro' vaadinde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlere günler kala hazırlattığı afişlerle İstanbulluları hayrete düşürdü. İBB, kentin pek çok noktasındaki billboardlarda 47,3 kilometre yeni metro hattı açtıklarını duyurdu.

3 gün sonra bu rakam Adalar'daki reklam panolarında revize edilerek 65,1 kilometreye çıkarıldı. Vatandaşlar, İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye sosyal medya üzerinden "Metro 3 günde nasıl 17,8 km uzadı?" diye sordu.

ALAY KONUSU OLDU

İBB, metro ile ilgili yapılan çalışmaları konu alan bir de tanıtım videosu yaptı. Bu videoda afişlerde ismi yer alan Azra Aygül isimli öğrenci, "Metrodan önce okula yaklaşık 1,5 saat gidebiliyordum. Metro açıldıktan sonra okula yarım saatte gitmeye başladım" derken İmamoğlu ise videoda, "İstanbul'da tüm zamanların en büyük metro atılımını başlattık. Tam 5 yeni metro hattı açtık. 6 hattında inşaatına devam ediyoruz. Tarihimizin en çok metro hattını inşa eden yönetim biz olduk" diyor.

Vatandaşlar ise İBB'nin hazırladığı video ile afişleri sosyal medyadan eleştirdi: "İşleri güçleri yalan, algı, hile aldatmaca böyle yapa yapa geldiler bu günlere... 8 kilometre yapacak kabiliyet yok bile... Giderken 47.5 gelirken de 65.1 olarak ölçmüş olabilirler mi acaba?"

AK Parti İBB adayı Murat Kurum ise seçim vaadinde, raylı sistem uzunluğunu ilk 5 yılda iki katına, 2034 yılında ise bin 4 kilometreye ulaşacağını ifade etti.

Etiketler : ibb afiş metro istanbul ekrem imamoğlu video
Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"

Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"
Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!

Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!
Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var

Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var
'Öteki' de buluştular

'Öteki' de buluştular
Çifte heyecan

Çifte heyecan
Anne oldu

Anne oldu
Eğlence zamanı

Eğlence zamanı
Gazilerden özür dilediler

Gazilerden özür dilediler
Aşkın yolculuğu sete çıktı

Aşkın yolculuğu sete çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX