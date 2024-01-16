İBB'nin Kadıköy'de yaptığı çevre düzenlemesi çalışması trafik yoğunluğuna neden oldu
Kaynak: AA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bostancı Metro İstasyonu Çevre Düzenlemesi çalışması kapsamında, Bağdat Caddesi'nin girişi araç trafiğine kapatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Kadıköy'de yaptığı Bostancı Metro İstasyonu Çevre Düzenlemesi çalışması bölgede trafik yoğunluğu oluşturdu.
İBB tarafından başlatılan Bostancı Metro İstasyonu Çevre Düzenlemesi çalışması kapsamında, Bağdat Caddesi'nin girişi araç trafiğine kapatıldı.
Bölgede yoğun trafik oluşurken araçlar Koy Yolu Sokak'a yönlendirildi.
İBB Cep Trafik uygulamasından, "Trafiğe Etkisi: Yüksek" uyarısıyla yapılan duyuruda, "Kadıköy ilçesi Bostancı metro istasyonu Bağdat Caddesi girişi, çevre düzenlemesi nedeni ile tüm şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı Koy Yolu Sokak üzerinden yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
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