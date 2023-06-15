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15 Haziran 2023 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:15 Haziran 2023 Perşembe 09:00:00

İBB'nin her otobüse 600 bin TL borcu var

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CHP yönetimindeki İBB'nin her özel halk otobüsüne 600 bin TL borcu olduğu ortaya çıktı. Şoförler, “Kredi borçlarımızı ödeyemiyoruz, icralık duruma düştük” diyerek isyan etti.

İstanbul'da faaliyet gösteren özel halk otobüsü esnafı, iddiaya göre 4 yıldır çözülemeyen sorunları nedeniyle Ataşehir'de basın açıklaması gerçekleştirdi. İstanbul Toplu Taşıma Platformu Başkanı Sedat Şahin, "İstanbul'u yönetenler, kentin sorunlarından daha çok başka sorunlarla ilgileniyorlar. 3 bin civarında halk otobüsü esnafı 4 yıla yakın süredir ödeme sıkıntısıyla ve sorunlarla baş etmeye çalışıyor. Artık otobüslerimizi işletemez hale geldik. Şu anda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık her otobüsün 600 bin liraya yakın bir alacağı var. Vergilerimizi ödeyemiyor, araçlarımızı tamir ettiremiyoruz. Araçlar yollarda kalıyor, yanıyor" dedi.

Etiketler : ibb halk otobüsü chp
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