İBB'nin halk ekmek oyunu bozuldu

23 Temmuz'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle açılışı gerçekleştirilen İBB Ahmet İsvan Halk Fabrikası ekmek üretilmediği iddialarıyla gündeme geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB Ahmet İsvan Halk Fabrikası'nda ekmek üretilmediği iddiaları üzerine fabrikanın önünde açıklamalarda bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise Osman Nuri Kabaktepe'nin Halk Ekmek başkanvekilinin "fabrikayı birlikte gezelim" davetine icabet etmediğini iddia etti. Fakat Kaftancıoğlu'nun bu iddialarını Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama yalanladı. Nama, "hijyen şartları"nı sebep göstererek gazetecileri içeri almadı.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE'DEN KAFTANCIOĞLU'NA ZOR SORU

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Canan Kaftancıoğlu'nun iddialarına cevap verdi. Osman Nuri Kabaktepe paylaşımında Kaftancıoğlu'na "Sorulardan kaçmayın" derken, "Ürettiğiniz 22 milyon adet ekmek nerede? Fabrika 3 aydır neden çalışmıyor? Gazetecileri neden fabrikaya almadınız?" ifadelerini kullandı.

"CHP'Lİ İBB'DE TİYATRO VAR"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu Twitter hesabından gazetecilerin fabrikaya alınmamasına tepki gösterdi. Göksu paylaşımında, "Her zamanki gibi. CHP'li İBB'de şov var. Algı var. Manipülasyon var. Tiyatro var. Ama ortada ekmek yok." ifadelerini kullandı.