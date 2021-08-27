İBB'nin 'Engelleniyoruz' yalanını böyle çürüttü:

Son günlerde sık sık gündeme gelen otobüs eksikliği ve arızları İstanbulluları canından bezdirdi. Yeterli ve net bir açıklamaya kavuşmayan eksikliğin kaynağı olarak ise daima 'engelleniyoruz' yalanının arkasına sığınıldı.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen İBB Tv'den canlı olarak yayınlanan UKOME Toplantı'nda konuşan İBB meclis üyesi, Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, yaptığı açıklamalarla yalan perdesini araladı.

Seçim sürecinde 'Biz İstanbul'u öz kaynaklarıyla yöneteceğiz' ifadeleri kullanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugüne kadar öz kaynaklarla kaç alınan otobüs aldığını soran Özdemir sürecin nasıl işlediğini de vatandaşlara tek tek açıkladı.

"Otobüs alımlarıyla ilgili bugüne kadar hiçbir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhurbaşkanlığı onayına tabi olarak otobüs almamıştır" diyen Özdemir, "İBB bütün otobüslerini bugüne kadar öz kaynaklarıyla almıştır. Yüzde 40'ı nakit yüzde 60'ı 6 ila 8 yıl oranla taksitlendirilerek alınmıştır. Bu alım şeklini mevcut yönetimde yapabilir. Geçmiş dönemdeki öz kaynaklarla yapılan ihale türlerini de unutup Cumhurbaşkanlığı onayına geçmeniz kendi vaatlerinizle çeliştiğinizi ifade eder. " şeklinde konuştu.

AK Parti döneminde sürecin işleyişini de açıklayan Özdemir, 2012-2018 yılları arasında İBB AK Parti döneminde 2250 otobüs alındığını ifade ederek şöyle konuştu; Bu beş yıllık süreçte ortalama yılda 375 otobüse tekamül etmekte. Ben şimdi soruyorum "CHP 2.5 yılda kaç tane otobüs aldır?" Bir tane dahi otobüs almadı. Bu anlamda bırakın bence bürokrasi olarak Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 'engelleniyoruz' ifadelerinizi, Cumhurbaşkanlığına suç atmayı bence bir kenara bırakın, öz kaynaklarınıza daha önce olduğu gibi yoğunlaşıp bu alımları ben gerçekleştirmenizi tavsiye ediyorum.

Sıklıkla tekrarlanan otobüs arızalarına da değinen Özdemir, konuya ilişkin değerlendirmesini de şöyle ifade etti;

Bunlarla alakalıda benim size tavsiyem bu bakım onarım ihalelerinin kimlere gittiğine, hangi kişinin müşavirliğini yaptığı şirketlere gittiğine detaylı bir şekilde bakın sonucun, problemin nereden kaynaklandığını görürsünüz.