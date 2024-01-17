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17 Ocak 2024 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 09:30:00

İBB'den tuvalete yüzde 200 zam

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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İBB tarafından metro istasyonlarındaki tuvalet ücretlerine zam yapıldı ve ücret 3 TL'ye çıktı.

İBB tarafından metro istasyonlarındaki tuvalet ücretlerine %200 zam yapıldı; 1 TL olan ücret 3 TL'ye çıktı. Fahiş zam büyük tepki çekti. Öte yandan tuvaleti İstanbulkart ile kullanan vatandaşlar, iadeden de yararlanamadı. Sosyal medyada tuvaletlere gelen zamlarla ilgili olarak vatandaşlar tepkilerini dile getirdi: "Sana söz belediyeleri de kaybedeceğiz." "Sabah tanıklık ederek öğrendiğim olay. Yani anladık ülkede çok enflasyon var ama tuvalette %200'lük zam oranı tam olarak hangi enflasyonu karşılıyor anlamak güç." "Sinek ufak ama mide bulandırır İstanbul'u kaybetmek için ellerinden geleni yapıyorlar."

Etiketler : ibb metro istasyonları tuvalet ücret zam
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