İBB'den tuvalete yüzde 200 zam

İBB tarafından metro istasyonlarındaki tuvalet ücretlerine %200 zam yapıldı; 1 TL olan ücret 3 TL'ye çıktı. Fahiş zam büyük tepki çekti. Öte yandan tuvaleti İstanbulkart ile kullanan vatandaşlar, iadeden de yararlanamadı. Sosyal medyada tuvaletlere gelen zamlarla ilgili olarak vatandaşlar tepkilerini dile getirdi: "Sana söz belediyeleri de kaybedeceğiz." "Sabah tanıklık ederek öğrendiğim olay. Yani anladık ülkede çok enflasyon var ama tuvalette %200'lük zam oranı tam olarak hangi enflasyonu karşılıyor anlamak güç." "Sinek ufak ama mide bulandırır İstanbul'u kaybetmek için ellerinden geleni yapıyorlar."