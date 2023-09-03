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03 Eylül 2023 Pazar 18:19:00 - Güncelleme:03 Eylül 2023 Pazar 18:19:00

İBB'den trajikomik tadilat organizasyonu: Vapurlar tersanede rehin kaldı

Kaynak: AA

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Galata Köprüsü'ndeki tadilat çalışmaları nedeniyle Haliç Tersanesi'nde olan ve dışarı çıkarılması gereken Şehir Hatları vapurları içeride unuttu. Tadilat şu anda devam ettiği için vapurlar, diğer tarafa Boğaz'ı geçerek hizmet veremiyor.

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Galata Köprüsü'ndeki tadilat çalışmaları nedeniyle bazı Şehir Hatları vapurlarının Haliç Tersanesi'nde unutulduğunu, bu yüzden de hizmet veremediğini söyledi.

Türkyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İBB'nin kentte deniz ulaşımını ve diğer alternatifleri entegre edecek makro bir ulaşım vizyonu vadettiğini fakat 4,5 yıldır bu konuda attığı ciddi bir adımı ve hizmeti göremediklerini dile getirdi.

Deniz ulaşımını güçlendirmekten ziyade var olan deniz araçlarını atıl bırakan trajikomik bir gündem konusunun olduğuna dikkati çeken Türkyılmaz, "Galata Köprüsü tadilata girdi ama köprü tadilata girmeden önce Haliç Tersanesi'nde olan ve dışarı çıkarılması gereken Şehir Hatları vapurları içeride unutuldu. Tadilat şu anda devam ettiği için vapurlar, diğer tarafa Boğaz'ı geçerek hizmet veremiyor. Şaka değil, ağlanacak halimize güldüğümüz bir sahne." diye konuştu.

Yeni İBB yönetiminin göreve geldiği ilk yıllarda bu konuları gündeme getirmediklerini belirten Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Ama 4,5 yıl sonra bu olayı acemilik değil, beceriksizlik olarak görmeye hakkımız var. Bu sahne İBB'nin organizasyonel kabiliyeti, daha doğrusu kabiliyetsizliğini resmeden çarpıcı bir örnektir. Biz yakinen biliyoruz ki sadece vapurları değil, uzunca bir süredir İstanbul'un kronikleşmiş sorunlarını unutan, göz ardı eden, hasılı İstanbulluları unutan bir yönetimle karşı karşıyayız. İBB Başkanı'nın (Ekrem İmamoğlu) artık kentine dönmesini bekliyoruz. Bu saatten sonra bunun ne kadar anlamı var, İstanbullular karar verecek. Kentini unutanları bu kent asla unutmayacaktır."

Etiketler : İBB İSTANBUL ŞEHİR HATLARI
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