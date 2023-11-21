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21 Kasım 2023 Salı 15:36:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 15:36:00

İBB'den tepki çeken şemsiyeli önlem! Vatandaşlar sosyal medyadan isyan etti

Kaynak: AA

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İstanbul'da bazı metro duraklarında meydana gelen su sızıntılarına ters çevrilen şemsiyelerle önlem alındı. Sızıntılarını kaydeden vatandaşlar, görüntüleri bazı sosyal medya hesaplarına atarak tepkilerini dile getirdi.

İstanbul'da bazı metro duraklarında meydana gelen su sızıntılarına ters çevrilen şemsiyelerle önlem alındı.

Bu sene açılışı gerçekleştirilen M8 Bostancı-Dudullu-Parseller metro hattının "Huzur" durağında tavanda bazı noktalarda su sızıntıları meydana geldi.

Metro personeli sızıntılara karşı şemsiyeyi ters çevirerek önlem aldı.

Durakta bazı noktalara da "Dikkat! Kaygan Zemin" yazılı uyarı dubaları kondu.

Gece saatlerinde de M5 Üsküdar-Çekmeköy hattının Altınşehir durağında meydana gelen su sızıntılarını kaydeden vatandaşlar, görüntüleri bazı sosyal medya hesaplarına atarak tepkilerini dile getirdi.

Etiketler : istanbul metro şemsiye
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