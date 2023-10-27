İBB'den ‘temassız soygun'a indirim
Kaynak: AKŞAM GAZETESİ
Toplu ulaşımda kredi kartıyla yapılan ödemelerde iki katı ücret alan İBB % 33 indirime gitti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin UKOME toplantısında, kentteki toplu ulaşım araçlarında kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kartla yapılan ödemelerde alınan meblağda yüzde 33.33 indirime gidildi. Böylece otobüs, vapur, metro ve tramvay hatlarında banka kartlarından alınan ücret 20 liraya, metrobüste ise 40 liraya düştü. Metrobüslerde tam bilet 22.25 TL iken kredi kartlarıyla yapılan temassız ödemelerde 60 lira, 15 TL olan otobüs, metro, tramvay ve vapurda ise 30 lira alınıyordu.
AKŞAM, yaşanan usulsüzlüğü 17 Ağustos'ta manşetine taşımıştı.
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