VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM'den İsrail'e iletişimin kesilmesi tepkisi
"Gazze'de iletişimin kesilmesinin amacı katliamı gerçekleştirmektir"
Başkan Erdoğan'dan Büyük Filistin Mitingi çağrısı
BM, hayatını kaybeden Filistinli sayısının gerçek olduğunu duyurdu
İskoçya Başbakanı: Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?
Gazze'de 24 saatte 14 BM çalışanı öldürüldü
27 Ekim 2023 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:27 Ekim 2023 Cuma 09:30:00

İBB'den ‘temassız soygun'a indirim

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

ABONE OL

Toplu ulaşımda kredi kartıyla yapılan ödemelerde iki katı ücret alan İBB % 33 indirime gitti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin UKOME toplantısında, kentteki toplu ulaşım araçlarında kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kartla yapılan ödemelerde alınan meblağda yüzde 33.33 indirime gidildi. Böylece otobüs, vapur, metro ve tramvay hatlarında banka kartlarından alınan ücret 20 liraya, metrobüste ise 40 liraya düştü. Metrobüslerde tam bilet 22.25 TL iken kredi kartlarıyla yapılan temassız ödemelerde 60 lira, 15 TL olan otobüs, metro, tramvay ve vapurda ise 30 lira alınıyordu.

AKŞAM, yaşanan usulsüzlüğü 17 Ağustos'ta manşetine taşımıştı.

Etiketler : ibb toplu ulaşım kredi kartı
Yapımcı olarak Cannes'da

Yapımcı olarak Cannes'da
Simeone Ayasofya'yı gezdi

Simeone Ayasofya'yı gezdi
6 yıllık aşk bitti

6 yıllık aşk bitti
Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu

Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu
Kolpaçino'nun yaşam koçu

Kolpaçino'nun yaşam koçu
Münasebetsiz bir gün!

Münasebetsiz bir gün!
Gençlerin tiyatroya ilgisi var

Gençlerin tiyatroya ilgisi var
Direniş filmi geliyor

Direniş filmi geliyor
Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın

Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX