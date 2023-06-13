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13 Haziran 2023 Salı 17:10:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 17:10:00

İBB'den suya zam

Kaynak: AA

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İstanbul'da suya zam geldi. Konutta birinci kademede 14,61 TL olan tarife, yaklaşık yüzde 13'lük zam ile 16,50 TL'ye yükseltildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde su fiyatlarına kullanım oranına göre yüzde 8,20 ila yüzde 47,33'lük zam yapıldı.

İBB Meclisi haziran ayı toplantısının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis'te yapılan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 1. Olağanüstü Genel Kurulu'nda, 2023 yılı su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifi görüşüldü.

İSKİ'nin teklifinde, konutta 0-15 metreküp arasında olan 1. kademede 14,61 lira olan mevcut fiyatın yüzde 12,93 artışla 16,50, 2. kademede 30 metreküpe kadar 21,95 lira olan fiyatın yüzde 8,20 artışla 23,75 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 21,95 lira olan fiyatın da yüzde 47,33 artışla 32,34 lira olması önerildi.

Teklifte iş yerinde ise kademeli sisteme geçilmesi öngörüldü. Bu kapsamda iş yerinde 0-40 metreküp arası 1. kademede 39,30 lira olan fiyatın yüzde 10 artışla 43,23 lira, 41 metreküp üstü 2. kademede 39,30 lira olan fiyatın yüzde 27,22 artışla 50 lira teklif edildi.

Oy birliği ile kabul edilen zamlı tarife, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

Meclis'te ayrıca İSKİ'ye ait bazı hisse ve parsellerin satışı da görüşüldü.

Etiketler : İBB SU ZAM
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