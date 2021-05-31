İBB'den suya yüzde 50 zam teklifi
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne, yüzde 50'ye varan su zammı teklifi getireceğini duyurdu.
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne yüzde 50'ye varan su zammı teklifi getireceğini açıkladı.
Tevfik Göksu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"CHP'li İBB Yönetimi İBB Meclisi'ne %50'ye varan su zammı teklifi getiriyor. İstanbullular adına vereceğimiz karar konusunda siz ne diyorsunuz?"
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