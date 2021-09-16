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16 Eylül 2021 Perşembe 10:01:00 - Güncelleme:16 Eylül 2021 Perşembe 10:01:00

İBB'den ihale kıyağı! Metrobüs ihalesi 'kanka'ya gitti

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İBB, otobüs bakımını yapamayan arkadaşına yeni ihale verdi. İBB'nin yeni aldığı 160 metrobüsten 60'ı, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu Akia Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'den alındı.

Günlerdir bozulan otobüs ve metrobüsler nedeniyle gündem olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni metrobüslerinin ihalesinin arkasından yine aynı isim çıktı. 160 metrobüsün 100 tanesi OTOKAR'dan karşılandı. Diğer 60 aracın da, İBB'nin 'ihale şampiyonu' CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Akia Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verildiği anlaşıldı.

İBB yönetimi, İETT araçlarının bakım, onarım ve işletmesinin ihalesini verdiği Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. adlı şirkete ayrıca 14 ihale daha vermişti. İBB Meclisi AK Parti Grubu da İmamoğlu, Karabat ve Ulaşım AŞ Genel Müdürü Remzi Baka'nın aynı karede görüldüğü fotoğrafları paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İETT otobüsleri için daha önce her garaj için değişik firmaların aldığı bakım ihalelerinin tamamının, bu dönemde tek bir firmaya verildiğini belirtmişti. Göksu, bu firmanın da bakımları yapmadığını işaret etmişti. Göksu, "Özgür Karabat milletvekili olduktan sonra bu firmadan ayrılmıştı dediler ama esas milletvekili olduktan sonra mali müşaviri oldu. İronik olanı şudur: Otobüslerin bakım onarımı için Mercedes firması bile yetersiz bulunarak elenmiş. 'Sen yetersizsin ihaleye giremezsin' diyorlar. Mercedes de 30 sayfalık savunma gönderiyor. Bakımlarda kalitesiz yan sanayi ürünleri kullanılmış" diyerek yaşanan skandala işaret etmişti.

Etiketler : otobüs metrobüsler OTOKAR Özgür Karabat Akia Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş
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