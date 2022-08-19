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İBB'den 'Bu kadarına da pes' dedirten afiş! Günler önce sel vuran ilçeye astılar...
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19 Ağustos 2022 Cuma 14:21:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2022 Cuma 14:21:00

İBB'den 'Bu kadarına da pes' dedirten afiş! Günler önce sel vuran ilçeye astılar...

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İstanbul'da 15 Ağustos'ta etkili olan yağış sonrası Maltepe'de araçlar suya gömülmüş, dükkanlar su altında kalmıştı. Vatandaşların yaşadığı çaresizlik hafızalardaki tazeliğini korurken İBB, üst geçide 'Maltepe'de de altyapıyı yeniledik, dere ıslahı yaptık, taşkın sorununu çözdük' yazılı afişler astı. İBB'nin selde büyük mağduriyet yaşanan ilçeye bu afişleri asması büyük tepki çekti.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış sonrası Maltepe ilçesi göle döndü. Yollarda araçlar suya gömülürken, birçok ev ve iş yerini de su bastı. Vatandaşlar büyük mağduriyet yaşarken, İBB bu görüntüler hiç yaşanmamışcasına, 'Maltepe'de de altyapıyı yeniledik, dere ıslahı yaptık, taşkın sorununu çözdük.' şeklinde afişler astı. İBB'nin bu afişi tepki çekti.

MALTEPE'Yİ SEL VURMUŞTU

İstanbul'da sağanak yağışın en etkili olduğu ilçelerden olan Maltepe'de yollar adeta göle dönmüş, pek çok araç suya gömülmüştü. Maltepe'de çekilen görüntüler hala hafızalardayken İBB'nin ilçenin geçitlerine astığı afişler 'pes' dedirtti.

TEPKİ ÇEKEN AFİŞLER

İBB ilçeye, "Maltepe'de de altyapıyı yeniledik, dere ıslahı yaptık, taşkın sorununu çözdük" afişi astı. Afişleri görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sel mağduriyetini görmezden gelerek, "153'e ulaşan ve telafi edilemez bir noktada olan sorun yaşamadık. Bu kadar yağışa rağmen çok az sorunla süreci atlattık, yönettik" sözleriyle yaptığı açıklama ile büyük tepki çekmişti.

Etiketler : ibb maltepe afiş sel
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