İBB'deki vurgun deşifre oldu! Yandaşlar 'Kültür'den fonlandı

Müfettişlerin İBB'de gerçekleştirdiği incelemeler, yandaşları beslemek için yapılan vurgunları gözler önüne serdi. Raporlara göre İBB iştiraki Kültür A.Ş. üzerinden adrese teslim ihalelerle Ekrem İmamoğlu'na seçimlerde sponsor olan işadamlarına para akıtıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) Mülkiye Müfettişleri, Hazine ve Maliye Müfettişi ve MASAK uzmanları İBB ve bağlı iştiraklerinin vinil baskı işi alımı ve reklam alanlarının kiralanmasına ilişkin ihalelerinin incelenmesi sonucunda "Kültür A.Ş." aracı kılınarak belediye seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na sponsor olan iş adamı Hüseyin Köksal'ın amcasının oğluna ait "BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş'ye, İmamoğlu'nun koruyup kolladığı ve Gülşah Subaşı'nın sahibi olarak gösterilen Subaşı ailesine ait "Panoffect Medya A.Ş'ye ve Hüseyin Seçkin'e ait "Urban Media A.Ş." adlı şirketlere para akıttığı ortaya çıktı.

KÜLTÜR A.Ş. ARACI OLDU

İBB tasarrufu altındaki raylı sistem istasyonları, otoparklar, üst geçitler, ana cadde ve meydanlarda bulunan reklam alanlarının, 4 ayrı ihaleyle belediye iştiraki Kültür A.Ş.'ye verildi. Kültür A.Ş. ise 1 milyar 19 milyon 596 bin 735,03 TL+KDV'yle söz konusu işi 7 kısma bölünerek "davet usulü" 3 özel şirkete verdi.

İhaleler kapsamında Ahmet Köksal ve Murat Kapki tarafından 2019'daki yerel seçimlerinden sonra kurulan "BVA Reklam A.Ş." adlı şirkete "Kültür A.Ş." tarafından toplam 395 milyon 100 bin TL +KDV tutarında "reklam alanları" işletme ihalesi verildi.

Hüseyin Seçkin tarafından yerel seçimlerden sonra kurulan "Urban Media A.Ş." adlı şirkete toplam 239 milyon 639 bin TL+KDV tutarında "reklam alanları" işletme ihalesi verildi.

Eyüp/Gülşah Subaşı ailesinin oğlu Onur Buğra Subaşı tarafından yerel seçimlerinden sonra kurulan "Panoffect Medya A.Ş." adlı şirkete toplam 384 milyon 857 bin 735 TL +KDV tutarında "reklam alanları" işletme ihalesi verildi.

İHALE KOŞULLARINA AYKIRI

Kültür A.Ş. tarafından "En az 3 yıldır faaliyette bulunma, en az 5 ila 40 milyon TL tutarında sermayeye, son 5 yıl içerisinde toplam 40 ila 100 milyon TL üzerinde ciroya ve 20 ila 40 milyon TL tutarında iş deneyim belgesine sahip olma" şartlarının aranmadığı ve Kültür A.Ş. "aracı kılınmak" suretiyle, ihale tarihlerinden sadece 3 ila 8 ay önce kurulan, ihaleye katılma yeterliği ve koşullarına sahip olmayan 200 bin ila 2 milyon TL sermayeli özel şirketlere işin tamamı ihale edildi.

293 MİLYON TUTARINDA KAMU ZARARI

Bu ihalelerde toplam 293 milyon 214 bin 396,28 TL + KDV tutarında kamu zararına sebep olunduğu ve işletmeci şirkete haksız menfaat sağlandığı anlaşıldı.

İMAMOĞLU VE DİĞER GÖREVLİLER HAKKINDA SORUŞTURMA

Mülkiye müfettişleri, Hazine ve Maliye müfettişleri ile MASAK uzmanlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştiraklerinde yaptıkları incelemelerin ardından tespit edilen yolsuzluklarla ilgili harekete geçildi. Müfettişlerin tespit ettiği ve raporladığı yolsuzluk ve usulsüzlüklerle ilgili sorumluluğu olduğu değerlendirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye görevlileri hakkında soruşturma izni verildi. Kültür A.Ş. görevlileri hakkında ise savcılık tarafından genel hükümlere göre soruşturma yapılması için rapor düzenlendi.