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İBB'de rüşvet operasyonu! 18 şüpheli yakalandı
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12 Ocak 2024 Cuma 12:11:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 12:11:00

İBB'de rüşvet operasyonu! 18 şüpheli yakalandı

Kaynak: İHA

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda bazı memurların rüşvete karıştıkları iddiasıyla İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen operasyonda, aralarında biri emekli toplam 4 itfaiye eri, bir İBB Sağlık Teknisyeni görevlisi ve 13 sivilin olduğu 18 şüpheli yakalandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda bazı memurların rüşvete karıştıkları iddiasıyla İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen operasyonda, aralarında biri emekli toplam 4 itfaiye eri, bir İBB Sağlık Teknisyeni görevlisi ve 13 sivilin olduğu 18 şüpheli yakalandı.

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Etiketler : ibb rüşvet operasyon
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