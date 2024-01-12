İBB'de rüşvet operasyonu! 18 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda bazı memurların rüşvete karıştıkları iddiasıyla İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen operasyonda, aralarında biri emekli toplam 4 itfaiye eri, bir İBB Sağlık Teknisyeni görevlisi ve 13 sivilin olduğu 18 şüpheli yakalandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda bazı memurların rüşvete karıştıkları iddiasıyla İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen operasyonda, aralarında biri emekli toplam 4 itfaiye eri, bir İBB Sağlık Teknisyeni görevlisi ve 13 sivilin olduğu 18 şüpheli yakalandı.
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