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30 Eylül 2021 Perşembe 07:56:00 - Güncelleme:30 Eylül 2021 Perşembe 07:56:00

İBB'de ‘partizan kadrolaşma' eleştirisine İmamoğlu'ndan demagojik yanıt!

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun gündeme getirdiği 44 bin 995 kişinin “partizan kadrolaşma” ile işe alındığı iddialarına demagojik bir yanıt verdi. İmamoğlu “Bizim 16 milyon çalışanımız var” diye konuştu. Göksu, İmamoğlu'nun yanıtına “Meğer 16 milyonu “çalışan personeli” olarak görüyormuş” sözleriyle tepki gösterdi.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, 13 bin 312 kişiyi işten çıkartan CHP'li İBB'nin 44 bin 995 kişiyi işe aldığını açıklamıştı.

"PARTİZAN KADROLAŞMA"

44 bin 995 kişinin "partizan kadrolaşma" ile işe alındığını ifade eden Tevfik Göksu, "Büyükşehir Belediye Başkanı böyle bir israf var diyordu. Her şeyde partizanlık yapılıyor. Gençlere soruyorum, 44 bin kişi alınırken size bilgi verildi mi?" sözleriyle tepki göstermişti.

İddialarının belgelere dayandığını belirten Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na" 44 bin 995 kişinin referansı kim, kimin adına aldınız?" sorusunu yöneltmişti.

İMAMOĞLU DEMAGOJİ YAPTI

Tevfik Göksu'nun İBB'de partizan kadrolaşma olduğu iddiasına, Ekrem İmamoğlu demagojik bir yanıt verdi. İmamoğlu, "Bizim personel sayımızı tartışanlara söyleyeyim. İstanbul halkı adına bunu gururla söyleyebilirim: Bizim 16 milyon çalışanımız var." diye konuştu.

"MEĞER 16 MİLYONU "ÇALIŞAN PERSONELİ" OLARAK GÖRÜYORMUŞ"

Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun bu yanıtını haberleştiren bir paylaşımı alıntılayarak CHP'li İBB Başkanı'na yanıt verdi.

Son zamanlarda sık sık ortaya çıkan, vatandaşların İETT otobüslerini ittiği görüntüleri hatırlatan Göksu "Meğer 16 milyonu "çalışan personeli" olarak görüyormuş Sayın İBB Başkanı..." sözleriyle İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Göksu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İstanbulluların İETT otobüslerini ittiği görüntüleri izleyince "bunu İstanbul'a nasıl reva görürler" diye sormuştum kendi kendime... Meğer 16 milyonu "çalışan personeli" olarak görüyormuş Sayın İBB Başkanı...

Etiketler : Esenler Belediye Başkanı İETT otobüsleri CHP İBB Başkanı İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu
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