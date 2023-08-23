İBB'de böyle vurgun görülmedi! Milyonluk çizmeli hortum

CHP'li İBB'nin ihale skandallarına bir yenisi eklendi. İtfaiye çizmesi ihalesi açan İBB, çizmelere piyasa değerinin 3 kat fazlasını verdi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, geçtiğimiz haziran ayında 2 bin çift itfaiyeci çizmesi alımı için ihale açtı.

Açık ihale usulüyle düzenlenen ihaleye, bir geçerli teklif verildi. İhaleyi 27 milyon 650 bin TL bedelle DEÇAM Paslanmaz Metal Şirketi aldı.

Sabah'ın haberine göre, Böylece İBB, çifti 13 bin 825 TL'ye itfaiyeci çizmesi almış oldu.

VURGUNUN BÖYLESİ

Denizli Büyükşehir Belediyesi ise aynı özelliklerdeki itfaiyeci çizmesini geçen nisan ayında 4 bin 400 TL'ye alırken, 300 çift itfaiyeci çizmesi için kasasından 1 milyon 320 bin TL çıkmış oldu.

İBB, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 4 bin 400 TL'den aldığı aynı standartlardaki itfaiyeci çizmesini 3 kattan fazla bir parayla satın alarak İstanbullulara büyük bir kazık atmış oldu.

AYNI KİŞİ FARKLI İHALE

Mülkiye Müfettişleri, Hazine ve Maliye Müfettişi ve MASAK Uzmanı tarafından yapılan inceleme sonucunda İBB yönetiminin, usulsüz ihalelerle yandaşlarını beslediği ortaya çıkmıştı.

Yapılan inceleme sonucunda İETT Bakım ve Onarımı'na ilişkin toplam 44 ihaleden 30'unun pazarlık usulüyle aynı kişilere verildiği, 6 farklı ihalede yaklaşık maliyetin 42 milyon lira fazla hesaplandığı belirlenmişti.