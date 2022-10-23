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23 Ekim 2022 Pazar 08:58:00 - Güncelleme:23 Ekim 2022 Pazar 08:58:00

İBB'de açılış fiyaskosu! Üretim bantları bomboş...

Kaynak: SABAH

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3 ay önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açılışı yapılan, ekmek üretiminin bir türlü yapılmadığı Hadımköy'deki Halk Ekmek Fabrikası'nda içerideki makinelerin üzerinin naylon brandayla örtüldüğü görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) halk ekmek üretimindeki fiyaskosu ve algı oyunu gün yüzüne çıktı. İBB yönetimi, 2018'de AK Parti döneminde Hadımköy'de başlanan ve yüzde 50'si tamamlanan, tüm mekanik donanımları satın alınan Avrupa'nın en büyük ekmek fabrikasının yapımını 2019'da göreve gelince durdurdu.

Bir süre sonra yeniden başlanan çalışmaların bitmesiyle fabrika, 23 Temmuz'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı bir törenle hizmete açıldı. Ancak törenin göstermelik olarak düzenlendiği ve Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nın 3 aydır bir ekmek bile üretmediği ortaya çıktı.

"ÜRETİLEN BİR TANE BİLE EKMEK YOK"

Sabah'ın haberine göre; Önceki gün fabrikanın önünde basın açıklaması yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB yönetimine tepki göstererek, "Genel başkanınızı çağırıyorsunuz. Önlük giyip, etrafa 5-6 ekmek koyup mizansen yaptınız. Aradan 3 ay geçmiş, üretilen bir tane ekmek yok" dedi.

Bu sırada basın açıklamasının yapıldığı noktaya gelen Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama ise fabrikanın çalıştığını iddia etti. Nama, basın mensuplarının fabrikayı ziyaret etme tekliflerini ise, "Burası bir gıda firması. Biliyorsunuz hijyen koşulları gereği planlanmadan ziyarete açılmaz" diyerek geri çevirdi.

ÜRETİM BANTLARI BOMBOŞ

Gece boyunca fabrikanın bulunduğu yerde beklenildi. Sabaha kadar herhangi bir ışığın yanmadığı fabrikaya, normal bir çalışma düzeninde ekmek sevkiyatı yapılması gereken saat 06.00 sıralarında bile hiçbir personelin giriş yapmadığı görüldü.

Sadece güvenlik görevlilerinin bulunduğu fabrikaya herhangi bir araç giriş çıkışı da olmadı. Fabrikanın depo çıkışları ve park yerlerinin ise tamamen boş olduğu görüldü.

Hava aracıyla elde edilen görüntülerde ise, fabrikanın içinde bulunan ekmek üretiminde kullanılan makine ve ekipmanların üzerinin ise naylon branda ile kapatıldığı gözlendi. Makinelerin çalışmadığı ve üretim bantlarının boş olduğu görüldü. Bu durum fabrikanın çalışmadığını açık şekilde gözler önüne serdi.

Bu arada AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, 15 Ekim'de İBB Meclisi'nde gündeme getirilen konuyla ilgili İBB Başkanlığı'na verilen soru önergesine hâlâ cevap verilmediği kaydedildi.

Etiketler : Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu halk ekmek istanbul ibb chp
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