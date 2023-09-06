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06 Eylül 2023 Çarşamba 12:52:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 12:52:00

İBB ve AKOM yine sınıfta kaldı! Vatandaştan İmamoğlu'na İSKİ tepkisi: Öldükten sonra mı gelecek?

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İstanbul'un Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollar göle döndü, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. İstanbul'u sel götürürken CHP'li İBB'ye bağlı AKOM, vatandaşları yağış sonrası oluşabilecek durumlara karşı uyarmadı. Tepkiler sonrası sahaya inen İmamoğlu ise Küçükçekmece'de vatandaşın isyanıyla karşılaştı. Sel mağduru bir vatandaş İSKİ'yi aradığını ancak saatlerdir kendilerine dönüş olmadığını söyledi. CHP'li belediye yönetimine tepkide bulunan vatandaş, "Ne zamana kadar dönecekler öldükten sonra mı?" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da bazı ilçelerde etkili olan sağanak yağış sonrası çok sayıda evi su basarken sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği günlerdir İstanbulluları uyarırken, CHP'li İBB'ye bağlı Afet Koordinasyon Merkezi AKOM'un bir paylaşımda bulunmadığı görüldü.

"GEREKİRSE SAHAYA ÇIKARIM"

Diğer yandan AKOM binasında açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Yoğunlaşan ve tedbir alınması gereken bir kısım noktaları tespit edersek mutlaka kendim sahaya çıkacağım." ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ VE VALİLİK GÜNLERDİR UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor." ifadelerine yer verilmişti.

İstanbul Valiliği, bu akşam ile gece saatlerinde kentin kuzey kesiminde ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağının tahmin edildiğini bildirilmişti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzey kesimi ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE VATANDAŞTAN İMAMOĞLU'NA İSKİ TEPKİSİ

"Gerekirse sahaya ineceğim" açıklaması büyük tepki gören İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Küçükçekmece'de vatandaşın isyanı ile karşılaştı.

Selin etkilediği Küçükçekmece'de incelemelerde bulunan İmamoğlu'na bir kadın, İSKİ'nin gelmediğini belirterek tepkide bulundu.

"İNSANLAR ÖLDÜKTEN SONRA MI DÖNECEKLER?"

İmamoğlu'nun incelemeleri sırasında Kırlangıç Sokak'ta yaşayan bir çevre sakini, "İSKİ'yi 22.00'da aradım saat 01.30 oldu hala bana dönmediler, burada yalnızca bu mahalle yok, arka mahallelerde bir tane İSKİ yok, çevre illerden destek gelemez miydi? İnsanlar hala sokaktalar, benim ablam 3 çocukla sokakta kaldı, ne zamana kadar dönecekler öldükten sonra mı?" dedi.

Etiketler : yağış sorunu yollar sular altında İmamoğlu'nun tepkisi İmamoğlu İSKİ AKOM
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