Kahramanmaraş merkezli peş peşe yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 11 ilimizde binlerce ev yıkıldı. Bölgede inşa edilmiş olan 133 bin 759 TOKİ konutunun zarar görmediği tespit edildi. TOKİ'nin inşa ettiği hiçbir konutun ve kamu binasının zarar görmemesini yorumlayan uzmanlar, bu başarının altında doğru zemin seçimi, bilimsel projeler, inşaatlardaki radye temel ve tünel kalıp sistemi olduğunu vurguluyor. TOKİ'nin bugüne kadar inşa ettiği tüm konut ve kamu binalarında tünel kalıp sistemini kullandığı ve bu sistemin inşaatların depremden zarar görmesini büyük ölçüde engellediği belirtiliyor.

TOKİ gibi İBB'nin konut üreticisi olan Kiptaş'ta uzun yıllardır kalıp tünel sistemini inşa ettiği konutlarda kullanıyordu. Ancak alınan bilgiye göre Ekrem İmamoğlu'nun yönetime geçmesinin ardından Kiptaş 2019 itibariyle konutlarda tünel kalıp sisteminin kullanımı kaldırdı.

İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi, Kiptaş'ın ürettiği konutlarda tünel kalıp sisteminden vazgeçmesine şaşırdıklarını belirterek şöyle konuştu:

HEM HIZLI HEM GÜVENLİ

"Tünel kalıp sisteminin hem dayanıklılığı ispatlanmış, hem maliyeti düşük hem de inşa süreci açısından daha verimli. Bunların testini son depremde TOKİ konutlarında gördük. Kiptaş'ın bunu terk etmiş olmasına açıkçası biz de üzüldük. Deprem yönetmeliğine uyduktan sonra her türlü yapıyı yapabilirsiniz ama hem daha güvenli hem daha hızlı bir yapım tekniği olduğu için tünel kalıp sistemi olduğu için açıkçası biz de şaşırdık. Bugüne kadar Kiptaş'ın ürettiği 100 bin konutta bu sistem kullandı. Hem hızlı bir biçimde yapıları inşa edip vatandaşlara teslim ediyoruz, hem de perde sistemlerini içerdiği için tünel kalıplar yatay ivmelere karşı, deprem kuvvetlerine karşı daha dirençli şekilde oluyor bunlar. Binalar hem hızlı hem güvenli yapı statüsü kazanıyor."