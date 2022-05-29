CHP'li İBB'den tepki çeken konser!

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29 Mayıs 2022 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2022 Pazar 09:00:00

İBB tepkilere kulak asmadı, Aynur Doğan'a kucak açtı

Kaynak: İHA

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Terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterinin önünde konser veren Aynur Doğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) organizasyonunda tepkilere rağmen sahne aldı. Doğan'ı CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul vekili Hüda Kaya yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz günlerde ise İBB'nin konseri duyurmasının ardından, paylaşımın altına vatandaş tepkilerini dile getirmişti.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda organize ettiği konserde sahne aldı. Aynur Doğan'ı CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul vekili Hüda Kaya da yalnız bırakmadı.

Aynur Doğan konserinin yapılacağı bilgisi, sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Buna rağmen İBB yönetimi herhangi bir geri adım atmayarak konserin belirtilen tarihte gerçekleştirilmesini sağladı. Öte yandan ise, Aynur Doğan'ın geçtiğimiz günlerde Kocaeli Derince ilçesinde gerçekleştireceği konser, belediye tarafından iptal edilmişti.

DOĞAN'I CHP VE HDP'Lİ VEKİLLER YALNIZ BIRAKMADI

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul vekili Hüda Kaya da Doğan'ı yalnız bırakmadı.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Konserin duyurulmasının ardından, paylaşımın altına vatandaş tepkilerini dile getirmişti. 5 şehit verdiğimiz gün böyle bir konserin açıklanmasına tepki gösteren vatandaşlar, aynı zamanda terör örgütü PKK'nın eli kanlı elebaşı Abdullah Öcalan sevdalısı Aynur Doğan'ın sahne alacak olmasına paylaşımlarıyla tepki gösterdi.

Etiketler : Abdullah Öcalan Kocaeli Derince ilçesi Sezgin Tanrıkulu Hüda Kaya
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