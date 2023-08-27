İBB meydan yapımı için 17 çam ağacını söktü!
Kaynak: AA
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü Maltepe Meydan Projesi kapsamında 17 çam ağacı kökünden söküldü.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yürüttüğü Maltepe Meydan Projesi kapsamında, bir kafenin bahçesinde bulunan 17 çam ağacı kökünden söküldü.
AA'da yer verilen habere göre, Maltepe'de çalışmaları devam eden proje kapsamında yol genişletme işlemleri yapılıyor. İBB ekiplerince yol kenarında bulunan bir kafenin yıkılmasının ardından bahçedeki 17 çam ağacı da söküldü.
İş makineleriyle yerinden alınan ağaçların, araca yüklenerek götürüldüğü öğrenildi.
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