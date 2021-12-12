CHP'li İBB'de PKK şoku!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis'te yaptığı konuşmasında Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında belediyeye 33 bin kişi alındığını bunun 12 bininin güvenlik kayıtlarına bakıldığını, 557 kişinin PKK, DHKP-C, MLKP gibi örgütlerle bağlantılı olduğunu söylemişti.

Soylu, "İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi ve 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı, 455'inin PKK ve KCK kaydı var, 80'inin DHKP-C kaydı var, 20'sinin de MLKP kaydı var, 2'sini MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Buna karşılık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ne demiş sayın bakan? 'İBB'de çeşitli terör örgütlerine mensup 575 kişi çalışıyor' dedi. Gelip o 575 kişiyi alacaklar sandım. Terör örgütü üyesiyse gelip tutuklayacak sonuçta. Yalanı konuş, iftirayı at, köşene çekil" ifadelerini kullandı.

O İSİMLERE ULAŞILDI

Bakan Soylu'nun Meclis'teki açıklamalarının ardından yapılan araştırmalarla bahsi geçen isimlere ulaşıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden olan İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği'nde çalışan bir kişinin dağ kadrosuna 2013'de katıldığı, 2017'de de güvenlik güçleri tarafından yakalandığı öğrenildi.

Aynı şirkette çalışan Mustafa K., İSPER'de çalışan 7 ismin de terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

İBB SÖZCÜSÜ "BİLGİ VERİLMEDİ" DEMİŞTİ

İBB sözcüsü Murat Ongun konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "'İBB'de 557 terör örgütleriyle ilişkili çalışan var' dendi. İncelemede 3'ü mevsimlik olmak üzere çalışanların hiçbirinin işe girişte adli sicil kaydına rastlanmadı. Bu konuda Emniyet birimlerince de herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı" dedi.

DOSYALAR İNCELENDİ

Yapılan inceleme ve araştırmaların sonucunda İSPER İstanbul Personel Yönetim şirketi çalışanının PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alana eleman aktarımı faaliyetlerinde bulunmasının ifadelerle belirlenmesinin ardından 26 Kasım'da yapılan operasyonda gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Yine İSPER İstanbul Personel Yönetim Şirketi çalışanlarından bir kişinin PKK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet yürüten isimlerden olduğu, iki kez gözaltına alındığı, İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi şirketi çalışanlarından birinin ise PKK'nın dağ kadrosundan olan elemanlarına yardım ve yataklık eden isimlerden olup 31 Temmuz 2017 ve 13 Eylül 2019 tarihleri arasında cezaevinde kaldığı öğrenildi.

İBB'nin Bimtaş Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetleri San. Tic. A.Ş'de çalışanının PKK/KCK terör örgütünün Siyasal Alan yapılanmasına üst düzey yönetici yetiştirmek maksadı ile Siyaset Akademileri adı altında örgütsel eğitimlere katıldığı ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Ayrıca, İBB'nin iştiraki İsper İstanbul Personel Yönetim A.Ş'de Halkla İlişkiler Görevlisi olarak çalışan birinin ise geçmiş dönemlerde terör örgütünün gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, terör örgütü propagandasından 3 ayrı defa adli işlem gördüğü öğrenildi.