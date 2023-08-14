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14 Ağustos 2023 Pazartesi 17:21:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2023 Pazartesi 17:21:00

İşçilerden Saraçhanedeki İBB binası önünde protesto... "Verilen sözler tutulmadı"

Kaynak: AA

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ çalışanları ücretlerinin artırılması talebiyle eylem yaptı.

Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen DİSK'e bağlı Birleşik Tarım-Orman İşçileri Sendikası (BTO-Sen) üyesi işçiler bir süre oturma eylemi gerçekleştirdi.

İşçiler adına basın açıklaması yapan BTO-Sen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Sekreteri Erkan Urel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye işçileri arasında asgari standardın olacağını söylemesine rağmen, Ağaç ve Peyzaj AŞ çalışanlarının kapsam dışında tutulduğunu kaydetti.

Diğer İBB çalışanları ile eşit haklara sahip olmak istediklerini dile getiren Urel, "Aynı ülkede aynı ekonomik koşullar altında yaşıyoruz. Ağaç AŞ olarak ayrımcılığa 'artık yeter' diyoruz. Aldığımız her yüzdelik zammın bir süre sonra asgari ücret olmasını, açlık sınırı altında kalmasını kabul etmediğimiz için Saraçhane'ye geldik." diye konuştu.

Urel, Ağaç ve Peyzaj AŞ çalışanı tüm işçilerin hangi sendika olduğuna bakılmaksızın birleşmesi ve hakkını araması gerektiğini kaydederek, haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Polis ekipleri eylem sırasında park çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Etiketler : İBB İstanbul İşçi Eylem
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