İBB durdurdu, Bakanlık bitirdi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı için bugün tarihi bir gün. Bu yılın ocak-ağustos döneminde toplam 20 milyon iç ve dış hat yolcusuna hizmet veren havalimanı, metro bağlantısına kavuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yapımını tamamladığı Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen metro hattı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak.

Kadıköy-Kartal-Tavşantepe Metrosu'nun Pendik Tavşantepe istasyonundan başlayıp Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaşan hat, 7,4 kilometre uzunluğunda olup 4 istasyonu bulunmakta.

İstanbul'un şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na Kadıköy–Kartal–Pendik (Tavşantepe) Metro Hattı'nın devamı sağlanarak doğrudan raylı sistemle güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak.

Hattın işletmeye alınması ile Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 12 dakika, Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası seyahat süresi 42 dakika, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 50 dakika olacak.

Hattan günlük 1 milyon 200 bin yolcunun yararlanması bekleniyor.