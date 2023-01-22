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22 Ocak 2023 Pazar 08:15:00 - Güncelleme:22 Ocak 2023 Pazar 08:15:00

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; şarkılı, türkülü ‘aday' gibi Anadolu turunda

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu turuna başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu turuna Kastamonu'dan başladı. İmamoğlu, kent meydanında toplanan vatandaşlara hitap etti.

Daday'daki kapalı pazar yerinin açılışını yapan İmamoğlu'nun sahneye çıktığı esnada çalan şarkı ise dikkatlerden kaçmadı.

Şarkının sözlerinde "Birlikte tarih yazdık, yine yazarız Türkiyem" ve "İmamoğlu halkın, yürekli sesi, eğilmez başı. Çıktığı seferde hedef demokrasi, İnançlıyız mutlak o gün gelecek" gibi ifadeler yer aldı. İmamoğlu'nun yeni şarkısının çalındığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntüleri izleyenler "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı gibi" yorumunu yaptı.

Etiketler : ekrem imamoğlu kastamonu cumhurbaşkanı
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