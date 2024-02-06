VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Güler, Irak İçişleri Bakanı ile görüştü
Tüm zamanların en yüksek kapanışı: Borsa'dan rekor üstüne rekor!
ABD'den Türkiye açıklaması
Kurum'dan depremzede aileye ziyaret
Bakan Tunç: Terör saldırısına ilişkin 34 gözaltı var
Yeryüzü Doktorları 1 yıldır asrın felaketini yaşayan deprem bölgesinde
06 Şubat 2024 Salı 18:01:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 18:01:00

İBB Başkanı adayı Murat Kurum'dan depremzede aileye ziyaret

ABONE OL

İBB Başkan adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa'da depremzede aileyi ziyaret etti. Kurum, 13 yaşındaki Nevrez Emir'e Real Madrid forması, 16 yaşındaki Osman Efe'ye ise depremde hayatını kaybeden babasının memleketi sebebiyle Trabzonspor forması ve tablet hediye etti.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa'da yaşayan depremzede aileyi evinde ziyaret etti.

6 Şubat depremlerinin ardından İstanbul'a gelen Hataylı anne Halime Arslan, çocukları Nevrez Emir Arslan ve Osman Efe Arslan ile bir araya gelen Kurum, aileye başsağlığı ve ''geçmiş olsun'' dileklerini iletti.

Ziyarette depremde hayatını kaybedenler için dua edilirken Kurum, "Deprem bölgesinden elimizi hiç çekmeyeceğiz. 1 Nisan'dan itibaren inşallah depremzedelerin ne ihtiyacı varsa ilgileneceğiz." ifadesini kullandı.

Kurum, 13 yaşındaki Nevrez Emir'e Real Madrid forması, 16 yaşındaki Osman Efe'ye ise depremde hayatını kaybeden babasının memleketi sebebiyle Trabzonspor forması ve tablet hediye etti.

Murat Kurum'un ziyaretinde, eşi Şengül Kurum, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir de yer aldı.

Etiketler : ibb AK Parti Murat Kurum Depremzede ziyaret
Çağlar nerede Seda orada

Çağlar nerede Seda orada
New York sahnesinde

New York sahnesinde
20 günde 1.5 milyon kişi izledi

20 günde 1.5 milyon kişi izledi
Enerjik Nefise

Enerjik Nefise
Kar tatilinde

Kar tatilinde
Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!

Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!
Hande Ünsal alev alev

Hande Ünsal alev alev
Eğlence zamanı

Eğlence zamanı
Depremzede çocuklarla buluştu

Depremzede çocuklarla buluştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX