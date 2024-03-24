Kurum'dan İmamoğlu'nun hafıza kaybına gönderme: Ben her şeyi hatırlayacağım

İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'nun hafıza kaybına gönderme: Ben her şeyi hatırlayacağım

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, 24 TV'de yayınlanan 'Arafta Sorular' programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevapladı.

Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:

"HİÇ KARARSIZ KALMADIM"

Arafta kalan bir insan değilim. Yani kararlı olduğumu düşünüyorum. Arkadaşlarımı dinlerim. Yani bir işle ilgili karar alacağım süreçte herkesin fikrini dinlerim. Bazen kendi fikrimi de sistemin içine dahil ederim ve karar alırım. Ben hep kararlı olmaya çalıştım çünkü iş yapıyorsanız eğer hata yapabilirsiniz. Ama aslolan o işle alakalı alacağınız karar ve orada uygulayacağınız proje. Biz de onlarca, yüzlerce proje yaptık yani baktığınızda.

#CANLI Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum (@murat_kurum): Ben çok arafta kalan bir insan değilim kararlı olduğumu düşünüyorum. Kararsız olmak kötü bir şey. Biz 81 ilde hizmetler yaptık. O eserleri yapabilmeniz için karar almanız çok önemlihttps://t.co/ymBf75LBYn pic.twitter.com/5sQDxqMK8o — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 24, 2024

Kararlarımı alırken plan yaparak almadım. Hayat beni bir yere götürdü. Çok çalıştım tırnaklarımla kazıya kazıya buraya geldim. Ailemden, çocuklarımdan fedakarlık yaptım.

GEÇMİŞE YOLCULUK#CANLI Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum (@murat_kurum): Kararlarımı alırken plan yaparak almadım. Hayat beni bir yere götürdü. Çok çalıştım tırnaklarımla kazıya kazıya buraya geldim. Ailemden, çocuklarımdan fedakarlık yaptımhttps://t.co/ymBf75LBYn pic.twitter.com/V4wmpFDww0 — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 24, 2024

İçimde ne varsa onu yansıtmaya çalışırım, milletimizin beklentisi de bu yönde.

Bakanlık döneminde hep kararlı oldum, afetlerin yaşandığı felaketlerin olduğu yerde kararsız kalamazsınız.

Bir hafriyat çalışması olsa gider onu saatlerce izlerim. Oradaki işçilerle, mimar ve mühendislerle oturmak, şantiyenin tozu-toprağı benim hoşuma gider. Çünkü bir şey üretiyorsunuz.

TOKİ'de genel müdür olduğumda "acaba yapabilirler mi" gibi bakışlar vardı. Orada da üstüme düşen vazife neyse onu yapmaya çalıştım.

Annem ve babam bizi görüp dua ediyorlar, seviniyorlar, bir taraftan da bakıp "oğlum zayıflamış mı?" diye bakıyorlar. Onlar için biz hala küçük yavrularız

#CANLI Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum (@murat_kurum): Annem ve babam bizi görüp dua ediyorlar, seviniyorlar, bir taraftan da bakıp "oğlum zayıflamış mı?" diye bakıyorlar. Onlar için biz hala küçük yavrularızhttps://t.co/ymBf75LBYn pic.twitter.com/vqo9BoU7GK — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 24, 2024

"ASKERDEN DÖNÜŞÜ AİLEME KAVUŞMA ANINI UNUTAMIYORUM"



Askerden gelirken o yol bitsin ailemle kavuşayım dediğim an benim için unutamadığım bir andır.

#CANLI Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum (@murat_kurum): Askerden gelirken o yol bitsin ailemle kavuşayım dediğim an benim için unutamadığım bir andır.https://t.co/ymBf75LBYn pic.twitter.com/audQUFYM38 — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 24, 2024

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ AİLELER BENİ EVLADI OLARAK GÖRÜYOR"

Zor bir bakanlık süreciydi. Ama hamdolsun milletimize mahcup olmadık. Bugün Hatay'da, Adıyaman'da, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te herkes beni evin bir evladı olarak görüyor.

Bakanlık görevimiz bitti bizim, bayram oldu normalde bakanlık bitti telefonlar susar ya çok şaşırdım ben de, sevindim. Bakanlık bitti herkes aradı bayramda. Aslolan o gün arayabilmek.

Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin ilk Çevre ve Şehircilik Bakanı oldum. 5 sene birçok afetle karşı karşıya kaldık. Hamdolsun milletimize karşı mahcup olmadık.

#CANLI Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum (@murat_kurum): Zor bir bakanlık süreciydi. Ama hamdolsun milletimize mahcup olmadık. Bugün Hatay'da, Adıyaman'da, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te herkes beni evin bir evladı olarak görüyorhttps://t.co/ymBf75LBYn pic.twitter.com/YgffeVdhgb — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 24, 2024

"MİLLETİMİZE KARŞI MAHCUP OLMADIK"

Murat Kurum, 5 yıllık bakanlık sürecine dikkat çekerek "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin ilk Çevre ve Şehircilik Bakanı oldum. 5 sene birçok afetle karşı karşıya kaldık. Hamdolsun milletimize karşı mahcup olmadık" diye konuştu.

Anne ve babasını Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde Başkan Erdoğan ile tanıştırdığını ifade eden Kurum "Ailemde en fazla kriz çözen annemdir. Babam biraz daha telaşlıdır. Çok iyi insanlar, Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

"HALKLA BİR ARADA OLMAK BENİ MUTLU EDER"

Toplumla, halkla bir arada olmaya dikkat ettiğini söyleyen Kurum "Pazara gidip insanlarla ve esnaflarla bir arada olup sohbet etmek güzel. Çocuklarımı AVM'ye götürüp bir şey almak beni mutlu eder. Pazarın ayrı AVM'nin ayrı güzelliği var" diye konuştu.

İSTANBULLU NE BEKLER?

Kurum, İstanbulluların ihtiyaçlarına dikkat çekerek "İBB'den vatandaşımız bir irade bekler. İstanbul'un kaynaklarını rant olarak görmesini, şu anki mevcut yönetimin yaptığını beklemez. İstanbullu en zor gününde belediye başkanını yanında görmek ister, balıkçıda büyükelçiyle yemek yemesini istemez" dedi.

#CANLI Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum (@murat_kurum): İBB'den vatandaşımız bir irade bekler. İstanbul'un kaynaklarını rant olarak görmesini, şu anki mevcut yönetimin yaptığını beklemez. İstanbullu en zor gününde belediye başkanını yanında görmek ister, balıkçıda... — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 24, 2024

Murat Kurum, " Ben hayatımda hiçbir zaman sırf bir göreve talip olmak için çalışmadım. Ben işimi, görevimi yaptım Sayın Cumhurbaşkanı'mızda takdir etti Bakan olduk. Burada da hem milletimizin teveccühü hem de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdiri ile aday olduk. Mayıs seçimlerinde sahada çalışmalar yaparken vatandaşlarımız 'Mayıs seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızı başkan yapacağız, ardından Mart seçimlerinde seni de İBB Başkanı yapacağız' dediler" ifadelerini kullandı.

#CANLI Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum (@murat_kurum): Ben hayatımda hiçbir zaman sırf bir göreve talip olmak için çalışmadım. Ben işimi, görevimi yaptım Sayın Cumhurbaşkanı'mızda takdir etti Bakan olduk. Burada da hem milletimizin teveccühü hem de Sayın... pic.twitter.com/GyrREqXrwM — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 24, 2024

"KAZANDIKTAN SONRA İLK EYÜP SULTAN'A GİDECEĞİM"

İstanbul'u kazandıktan sonra ilk önce Eyüp Sultan'a gideceğim. Ardından Sultan Fatih'in mezarını ziyaret edip, dua edeceğiz.

#CANLI Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum (@murat_kurum): İstanbul'u kazandıktan sonra ilk önce Eyüp Sultan'a gideceğim. Ardından Sultan Fatih'in mezarını ziyaret edip, dua edeceğizhttps://t.co/ymBf75LBYn pic.twitter.com/lws1ZxTC5q — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 24, 2024

"HATIRLAMIYORUM DESEM ADAY OLMAKTAN UTANIRDIM"

İstanbul'daki deprem riskinin öneminde değinen İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerini ve sözlerini hatırlayamamasına tepki göstererek, "İstanbul'daki deprem milli güvenlik meselesi, beka meselesi. Bu anlayışla 7/24 çalışıp tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar, bu azmi ve gayreti göstermek durumundayız. 5 sene sonra karşınızda 'hatırlamıyorum' dersem, bir daha İstanbul'da belediye başkanı adayı olmaktan utanırım, yüzüm kızarır." ifadesini kullandı.

#CANLI Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum (@murat_kurum): İstanbul'daki deprem milli güvenlik meselesi, beka meselesi. Bu anlayışla 7/24 çalışıp tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar, bu azmi ve gayreti göstermek durumundayız. 5 sene sonra karşınızda 'hatırlamıyorum'... pic.twitter.com/jlVeIuclWA — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 24, 2024

"İSTANBUL'UN SORUNU ÇOK DERTLİYİZ"

İstanbul'un 'kayıp 5 yılına' değinen Kurum, "Dertli olursanız bir şeyler için mücadele edebilirsiniz. İstanbul'un birçok sorunu var. bu sorunu çözmek için bir irada ortaya koymanız lazım. Bakarak ve algıyla bu iş çözülmez" sözlerine yer verdi.

"İŞ YAPAMIYORLAR BİZİM YAPTIKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORLAR"

İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin son 5 senedir sıfırdan hiçbir projeyi yapamadığını ifade eden Kurum, "Vaatlerini hatırlamayacaksan İstanbul'un sorunlarını nasıl çözeceksin? Onlar iş yapmıyorlar bir de bizim yaptığımız işlere sahip çıkıyorlar. İstanbul'da yaşayan 16 milyon kardeşimizin evladı olacağım" açıklamasında bulundu.

"İSTANBUL DEPREMİ MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR"

Kurum göreve geldikten sonra acil olarak depreme karşı önlemleri almaya başlayacaklarını ifade ederek "İstanbul'daki deprem milli güvenlik meselesidir. 7 gün 24 saat esasıyla çalışıp, tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar, bizim bu azmi ve çalışmayı göstermemiz lazım" sözlerini kullandı.

"HATIRLAMIYORUM DESEM ADAY OLMAKTAN UTANIRIM"

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimlerinde verdiği vaatleri hatırlamıyorum diye geçiştirmesine vurgu yapan Kurum, "Kendilerine dönüp aynaya bakmıyorlar. 5 sene sonra karşınızda 'hatırlamıyorum, yetişmezdi' dersem, bir daha İstanbul'da belediye başkanı adayı olmaktan utanırım, yüzüm kızarır." şeklinde konuştu.

#CANLI Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum (@murat_kurum): İstanbul'daki deprem milli güvenlik meselesi, beka meselesi. Bu anlayışla 7/24 çalışıp tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar, bu azmi ve gayreti göstermek durumundayız. 5 sene sonra karşınızda 'hatırlamıyorum'... pic.twitter.com/jlVeIuclWA — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 24, 2024

"VAATLERİNİN YÜZDE SEKİZİNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ KARNE SIFIR, SIFIR"

Kurum, İmamoğlu ve vaatlerine ilişkin "Ya işte 10 bin sosyal konut vaat edilmiş, yapılmamış. 40 semte doğumhane vaat edilmiş, yapılmamış. Yüz bin araçlık otopark vaat edilmiş yapılmamış mesela. Siz de yapılmayanları söyleyebilirsiniz. Bunlar mesela yapılsaydı zaten biz 'tabi ki canım yapılmış, Allah razı olsun' derdik. 630 kilometre metro hattı vaat edilmiş. Gösterebiliyor musun? Gösteremezsin. Onların da geçmişi böyle bembeyaz. Bakıyorsunuz karne sıfır, sıfır. Vaatlerinin yüzde sekizini gerçekleştirmiş." sözlerini kullandı.

İstanbul'daki ulaşım sorununa değinen İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Ulaşım İstanbul'da bir çile haline gelmiş. '230 kilometre metro yapacağız' deyip koskoca 5 yılda 17.88 kilometre metro yapmışlar. Ulaştırma Bakanlığı bu 5 yılda, 82 kilometre açmış." dedi.

#CANLI Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum (@murat_kurum): Ulaşım İstanbul'da bir çile haline gelmiş. '230 kilometre metro yapacağız' deyip koskoca 5 yılda 17.88 kilometre metro yapmışlar. Ulaştırma Bakanlığı bu 5 yılda, 82 kilometre açmışhttps://t.co/ymBf75LBYn pic.twitter.com/OHhGVjQMIv — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 24, 2024

"İSTANBUL'UN ÖNÜNDE BİR ENGEL VARSA SEBEBİ CHP"

İstanbul'un önündeki en büyük engelin CHP belediyeciliği olduğunu söyleyen Murak Kurum, "İstanbul'un önünde engel varsa bunun sebebi CHP belediyeciliği anlayışı ve başında oturan belediye başkanıdır. Algının İstanbul'a faydası yok" ifadesini kullandı.

#CANLI Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum (@murat_kurum): İstanbul'un önünde engel varsa bunun sebebi CHP belediyeciliği anlayışı ve başında oturan belediye başkanıdır. Algının İstanbul'a faydası yokhttps://t.co/ymBf75LBYn pic.twitter.com/NwoiIzdU8u — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 24, 2024

MURAT KURUM'LA "UĞRAŞTIRAN DEĞİL, ULAŞTIRAN İSTANBUL"

Murat Kurum kendisinin İBB Başkanlığını kazanmasını durumda ne yapacağına dair soruya "Mevcut metro hattını 650 kilometreye çıkaracağız. 372 kilometre metro hattı var. 650 kilometreye çıkaracağız. İki yakaya 122 kilometre tünel yapacağız. Alternatif yollar yapacağız. 122 kilometre. Yani bu birkaç tane tünelden ibaret. Motor yolları yapacağız, bisiklet yolları yapacağız. Vatandaşımız bu manada şehirde artık ulaşımda nereye ne zaman gideceğini bilecek. Uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul olacak. Süresini bilecek, dakikasını bilecek, kaç dakikada ulaşacağını bilecek. Ve biz onlar gibi metro hattı iptal eden bir belediye başkanı olmayacağız." cevabını verdi.

Kurum, "Yaşadığım süre boyunca neysem o olacağım. Rol yapmayacağım, arka planım olmayacak. Yol yürüdüğüm arkadaşlarıma ve partime her zaman vefa göstereceğim. Bizi biz yapan değerleri unutamayız" sözlerini kullandı.

#CANLI Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı @murat_kurum: Yaşadığım süre boyunca neysem o olacağım. Rol yapmayacağım, arka planım olmayacak. Yol yürüdüğüm arkadaşlarıma ve partime her zaman vefa göstereceğim. Bizi biz yapan değerleri unutamayızhttps://t.co/eUsAOQ2ub8 pic.twitter.com/KCDWRnhDtT — Akşam Gazetesi (@Aksam) March 24, 2024

İSTANBUL RANT YERİ DEĞİL BİR EMANET!

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u bir rant alanı ve basamak olarak gördüğünün altını çizen Kurum, "İstanbul'un hakkını İstanbul'a teslim edeceğiz. İstanbul'un kaynağını emanet olarak göreceğiz." açıklamasında bulundu.

"BİZ KAZANACAĞIZ"

İstanbul'da seçime yönelik yapılan anketlere değinen Murat Kurum, kazanma konusunda içinin çok rahat olduğunu vurgulayarak "Anketler 'biz kazanacağız' diyor. En güzel anket sahadır" dedi.