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Murat Kurum: Yalanlarını yüzlerine vurunca elleri ayaklarına dolaştı
13 Mart 2024 Çarşamba 18:47:00 - Güncelleme:13 Mart 2024 Çarşamba 18:47:00

İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Yalanlarını yüzlerine vurunca elleri ayaklarına dolaştı

Kaynak: AA

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umhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Daha birkaç gün önce yalanlarını yüzlerine vurduğumuzda hemen elleri ayaklarına dolaştı. Öyle korktular ki, 4 yıl önce hafriyat döktükleri Sancaktepe-Yenidoğan metro hattının önce ismini değiştirdiler, sonra da sözde yapım çalışmalarına başlama töreni yaptılar. Bakın temel atma değil, hizmete alma değil, çalışmaya başlatma töreni yaptılar." dedi.

Kurum, Kağıthane mitinginde yaptığı konuşmada, İstanbul'un tüm sorunlarına çözüm üretmek, derdine derman olmak için 1 Nisan'ı beklediklerini söyledi.

İstanbul'un 5 yıldır bu beceriksiz, liyakatsiz, tembel yönetimin elinde çile çektiğini belirten Kurum, "Bugün baktığınızda CHP'li İBB yönetiminin Kağıthane'ye en ufak bir yatırım yaptığını gördünüz mü? Sizlere en ufak bir hizmet getirdiklerini gördünüz mü? Kağıthane'nin en önemli sorunları ulaşım ve kentsel dönüşüm. Burada kentsel dönüşümü neden başlatmadılar, vatandaşlarımızın trafik çilesini bitirmek için tek bir adım atmadılar? Bunlar hizmetten anlamaz, bunlar hizmet üretemez, eser üretemez." diye konuştu.

Kurum, mevcut İBB yönetiminin en iyi yaptığı şeyin yalan söylemek olduğunu dile getirerek, "Dün birine daha şahit olduk. 'Biz İstanbul'a hükümetten 5 kat daha fazla icraat yaptık' diyor. Kardeşlerim, yalandan başka bir icraatını gördünüz mü? İşte ortada... 5 yılda tek bir metro ihalesine bile çıkamadılar. Bu da yetmezmiş gibi bir de rahmetli Kadir ağabey zamanında temelleri atılan metro projelerinin temelini 'ben attım', 'sıfırdan yaptım' diye yalan söylüyor. Emek hırsızlığı, proje hırsızlığı, icraat hırsızlığı yapıyor. Her güne bir yalan sığdırıyorlar. Bunların bu yalanlarını biz yüzlerine söylemekten, onlar yalan söylemekten bıkmadılar." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun son 5 yılda yaptığı tek bir metro ihalesi olmadığının altını çizen Kurum, şöyle devam etti:

"Açtım dediği 47 kilometrelik metro hattının sadece ve sadece 8 kilometresi bu dönemde yapılmıştır. Daha birkaç gün önce yalanlarını yüzlerine vurduğumuzda hemen elleri ayaklarına dolaştı. Öyle korktular ki, 4 yıl önce hafriyat döktükleri Sancaktepe-Yenidoğan metro hattının önce ismini değiştirdiler, sonra da sözde yapım çalışmalarına başlama töreni yaptılar. Bakın temel atma değil, hizmete alma değil, çalışmaya başlatma töreni yaptılar. Orada bile temel atma diyemiyorlar. Çünkü ortada ne temel var, ne metro. Bu da seçim korkusuyla alelacele yapılmış icraatlardan birisi. Ama korkunun artık ecele faydası yok."

- "İSTANBUL, RAHAT, HUZURLU, KOLAY VE YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR OLACAK"

Kurum, İstanbul'da her gittikleri yerde vatandaşların kendilerinden kentsel dönüşüm talep ettiğini, mevcut yönetimin bu talebi görmediğini ve duymadığını ifade etti.

İstanbul'da 1 Nisan'da kentsel dönüşüme başlayacaklarını aktaran Kurum, kentte 650 bin konut yaparak, vatandaşları güvenli yuvalara kavuşturacaklarını kaydetti.

Kurum, İstanbul'u trafik işkencesinden, ulaşım eziyetinden vatandaşların oylarıyla kurtaracaklarını belirterek, "İstanbul riskli bina tehdidinden, metro yetersizliğinden, taksi probleminden, su tarifesi adaletsizliğinden sizin oylarınızla kurtulacak. İstanbul, rahat, huzurlu, kolay ve yaşanabilir bir şehir olacak." dedi.

Programa, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve çok sayıda kişi katıldı.

Etiketler : İBB AK Parti Murat Kurum İSTANBUL Ekrem İmamoğlu
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