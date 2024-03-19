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19 Mart 2024 Salı 09:00:00 - Güncelleme:19 Mart 2024 Salı 09:00:00

İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul'un trafik çilesini bitireceğiz

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum, şehrin geleceğinden çalınan 5 yılı telafi edeceklerini duyurdu: “31 Mart gecesini İstanbul'un bayramı haline getireceğiz. Vatandaşı trafik çilesinden kurtaracağız.”

Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Giresunlularla iftarda bir araya geldi. İstanbulluların 31 Mart seçimlerinde hizmetten ve eserden yana karar vereceğini söyleyen Murat Kurum, 31 Mart gecesinin yeni bir İstanbul'un müjdecisi olacağını ifade etti. Kurum, "O gün kimse kaybetmeyecek, o gün İstanbul kazanacak. O gün İstanbul'un her ilçesi, her semti, her mahallesi, her sokağı kazanacak. İnşallah 31 Mart gecesini hep birlikte İstanbul'un bayramı haline getireceğiz ve bu bayram erken bir bayram olacak" mesajını verdi.

DÖNÜŞÜME 1500 DAVA

Kurum, kentsel dönüşüme karşı çıkan CHP yönetimini eleştirdi: "İstanbul'da kentsel dönüşüme karşı bin 500 dava açtılar. Sadece İstanbul'da 80 bin sosyal konut yaptık, 173 bin yapıyı dönüştürdük. Kentsel dönüşümdeki adımlarımızı hızlıca atacağız, 650 bin yeni konutumuzu yapacağız. Yeni metro hatlarıyla, iki yakaya yapacağımız tünellerle, kavşaklarla, otoparklarla, yeni otobüs ve metrobüs hatlarıyla İstanbullu hemşerilerimizi hem yalanlardan hem de trafik çilesinden tamamen kurtaracağız."

İKİ ZİHNİYET ARASINDA

Bu seçimin iki zihniyet arasında gerçekleşeceğini kaydeden Kurum, "Ya sağlıksız binalarda deprem korkusuyla beklemeyi ya da kentsel dönüşümle huzur içinde yaşamayı seçeceğiz. Ya trafik çilesini yaşatanları ya da bizim gibi çilesiz İstanbul vaat edenleri seçeceğiz. Bu kardeşiniz reklam değil, gerçek belediyecilik yapacak. Haksızlıktan yana değil, adaletten yana olacak. Ayrı gayrıdan değil, eşitlikten yana olacak. Kibirli değil şefkatli olacak. Bakarız değil, yaparız diyecek. Bahane değil, çözüm üretecek" ifadelerini kullandı.

İBB İŞÇİSİ İŞİNDEN OLMAYACAK

İstanbul adayı Murat Kurum, Topkapı'da Hak-İş üyeleriyle buluştuğu toplantıda ise 2019'da İBB'den çıkarılan işçilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. Söz konusu düzene 31 Mart akşamı son vereceklerini kaydeden Kurum, "Namus sözü vermelerine rağmen on binlerce çalışanı ekmeğinden ettiler. Onların yaptığı gibi kimseyi haksız yere işten çıkarmayacağız. Mesele Murat Kurum meselesi değil. Mesele geleceğimizin meselesi" diye konuştu.

Etiketler : murat kurum istanbul trafik
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