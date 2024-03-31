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31 Mart 2024 Pazar 11:22:00 - Güncelleme:31 Mart 2024 Pazar 11:22:00

İBB Başkan adayı Murat Kurum: İnşallah bugün erken bayramı tüm İstanbullularla birlikte kutlayacağız

Kaynak: AA

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İBB Başkan adayı Kurum, "Bugün İstanbul'un geleceği adına, çocuklarımızın geleceği adına çok önemli bir karar vereceğiz. İnşallah bugün erken bir bayramı, tüm İstanbullularla kutlayacağız." dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, oyunu Kağıthane'de kullandı.

Murat Kurum ile eşi Şengül ve oğlu Mehmet Kurum, oyunu kullanmak için saat 11.15'te Kağıthane İmece İlkokulu'na geldi.

Alkışlar eşliğinde karşılanan ve sevgi gösterisinde bulunulan Murat Kurum, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

1166 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Kurum, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Kurum, eşi ve oğlu, gerekli kontroller için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

İBB Başkan adayı Kurum, daha sonra kabine geçip oyunu kullandı.

Sandık görevlilerine başarı dileyen Kurum, "Allah hayırlı, uğurlu eylesin. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun." diyerek, eşi, oğlu ve kızı Zehra ile zarfı sandığa attı.

"OYUMUZUN İSTANBUL'UMUZA, ÜLKEMİZE, MİLLETİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Ailesiyle birlikte geldiği Kağıthane İmece İlkokulu'nda oyunu kullanan Murat Kurum, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kurum, üç aydır projelerini, hayallerini İstanbullularla paylaştıklarını dile getirerek, kendisini bir kardeşleri, evlatları gibi ağırladıkları için vatandaşlara teşekkür etti.

Üç aylık seçim sürecinin sonunda eşi Şengül Kurum ile birlikte sandığa geldiklerini ve burada oğlu Mehmet Kurum'un da ilk kez oy kullandığını aktaran Kurum "Oyumuzun İstanbul'umuza, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Büyük bir demokrasi şöleni yaşanması temennisinde bulunan Kurum, "Bugün İstanbul'da İstanbul'un geleceği, çocuklarımızın geleceği adına çok önemli bir karar vereceğiz. Hem deprem riskinin ortadan kaldırılması, hem trafiğin çilesinin bitirilmesi, hem de İstanbul'da yaşayan her bir vatandaşımızın huzur ve güvenle yaşayabileceği adımı inşallah sandıkta hep birlikte atmış olacağız." ifadelerini kullandı.

"COŞKUYU TÜM İSTANBULLU HEMŞERİLERİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ"

Seçmenlere seslenen Kurum, "Ben buradan tüm vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarını, sandıklarına sahip çıkmalarını istiyorum. Gitsinler oylarını kullanıp kullandıkları oylara, sandıklara sahip çıksınlar. Saat 17.00'de oy verme işlemi bitecek, 17.00'den önce bütün vatandaşlarımız oylarını kullansınlar." diye görüş sundu.

Seçim sürecinde her gün 31 Mart'ı dile getirerek, "31 Mart gelecek yüzler gülecek, 31 Mart'ta güneş doğacak." dediklerine işaret eden Kurum, "İnşallah bugün erken bir bayramı da tüm İstanbullularla birlikte kutlayacağız. Önce il binamızda ardından da Saraçhane'de bu coşkuyu tüm İstanbullu hemşerilerimizle paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Hem ihtiyaç giderme hem de süreci birebir takip etme adına seçim sonuçlarını AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasında teşkilat mensuplarıyla, seçim koordinasyon merkezleriyle takip edeceklerini anlatan Kurum, seçim çalışmalarını 90 gündür takip eden basın mensupları ile basın kuruluşlarına, AK Parti teşkilatına ve belediye başkanlarına teşekkür etti.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bu süreçte yanlarında olduğu ve kendilerini desteklediği için teşekkürlerini sundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'ye de teşekkürlerini ileten Kurum, "En büyük teşekkür Türk milletine. Sağ olsunlar. İnşallah onların rüyasını hep birlikte bu akşam gerçekleştireceğiz." dedi.

Kurum'un eşi Şengül Kurum da seçimin Türkiye'ye, millete ve İstanbul'a hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "İnşallah bizim mutlu olacağımız bir seçim sonucu olur diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Etiketler : cumhur ittifakı murat kurum oy kullanma
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