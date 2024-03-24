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İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “Esra Elönü ile Arafta Sorular”a konuk oluyor
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24 Mart 2024 Pazar 07:43:00 - Güncelleme:24 Mart 2024 Pazar 07:43:00

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “Esra Elönü ile Arafta Sorular”a konuk oluyor

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Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün 24 TV'de ekranlara gelen “Esra Elönü ile Arafta Sorular” programına konuk oluyor. 24 Mart Pazar günü saat 23.15'te ekranlara gelecek program 24 TV ve 24 Radyo'da ortak yayınlanacak.

"Esra Elönü ile Arafta Sorular" her Pazar samimi sohbetiyle 24 ekranlarından evlerinize konuk oluyor.

Arafta Sorular'ın bu Pazar konuğu Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum.

Genç kuşağın yakından takip ettiği; yazılarıyla, tarzıyla ve kendine has üslubuyla dikkat çeken yazarlardan Esra Elönü, arafta kalmış sorulara Arafta Sorular'da cevap arıyor.

Sanatçıdan siyasetçiye, yazardan oyuncuya herkes kendi arafını bu programda anlatıyor. Hayata, insana, gündem ve siyasete dair her şeyin konuşulduğu, akıllara takılan, cevabı bulunamayan soruların sorulduğu Arafta Sorular'da, Esra Elönü konuklarına arafını sorgulatıyor.

"Taraftarlık Yok, Amigoluk Yok, Yüksek Ses Yok..."

İnsan nerede duracağını seçebilir mi?

Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir?

İşte bu duşünceler bizi arafa iter.

Peki, siz arafta mısınız?

"Bizi tarafın değil arafın ilgilendiriyor" diyen Esra Elönü'nün hazırlayıp sunduğu, Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un konuk olacağı Arafta Sorular; 24 Mart Pazar saat 23.15'te 24 TV ve 24 Radyo ortak yayınında.
Etiketler : istanbul ibb başkan adayı murat kurum 24 tv esra elönü arafta sorular
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