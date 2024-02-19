İBB Başkan Adayı Murat Kurum, 24 TV ve 24 RADYO'ya konuk oluyor

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, 24 TV ve 24 RADYO'ya konuk oluyor

24 Seçim Özel'de Helin Aslan moderatörlüğünde, Star Gazetesi Yazarı Fadime Özkan, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök soracak, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum 24 TV ve 24 RADYO ortak yayınında cevaplayacak.

Adaylığı açıklandığından bu yana 40 gün geçti...

"- Sahada neyle karşılaştı?

- Vatandaş, projelerine nasıl yaklaşıyor?

- Seçmen en çok neyi istiyor? Neden rahatsız?

- Seçilirse ilk icraati ne olacak?

- İstanbulluyu bekleyen müjdeler neler?" soruları yöneltilecek.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, son gelişmeleri 24 Seçim Özel'de anlatıyor.

24 Seçim Özel, yarın akşam saat 20.30'da 24 TV ve 24 RADYO ortak yayınında.