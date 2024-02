Kurum'dan İmamoğlu'na tepki: "5 yılda başlayıp bitirdiği tek şey var, o da İstanbul"

Güngören'de, Diyarbakır Hemşehri Buluşmaları'na katılan Kurum, milletine sevdalı, Diyarbakır'a sevdalı, Diyarbakır'ın kardeşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, sevgilerini ilettiğini söyledi.

Diyarbakır'ı tüm zenginlikleriyle çok sevdiklerini belirten Kurum, "Diyarbakır'ı tüm değerleriyle, oradaki tarihin, kültürün izleriyle birlikte çok seviyoruz." dedi.

Kurum, Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla tanınan ve Fatih'te bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'i anarak, "Diyarbakır Ulu Camii'yle özdeşleşen, her zaman her yerde hakikati haykıran Diyarbakır'ın has evladı, modern çağın dervişi Ramazan Pişkin hocamızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun. Kendisi Diyarbakır'a has bilgeliğiyle, hikmetli duruşuyla her zaman teröre ve şiddete karşı durmuştur. Biz ondan razıyız, Rabb'im de razı olsun. Bir kez daha başımız sağ olsun." diye konuştu.

İlde gerçekleştirilen çalışmalara değinen Kurum, her zaman Diyarbakır'ın yanında olduklarını, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yapımı tamamlanan 46 bin konuttan 1500'ünü de Diyarbakırlılara teslim ettiklerini bildirdi.

Kurum, Güngören'e yapılan hizmetlere dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sadece bakanlığım döneminde Güngören Millet Bahçesi ve Güneştepe Millet Bahçemizi sizlere armağan ettik. Sizlerin güvenli ve sağlıklı bir yuvada yaşama hakkını en güzel şekilde tesis etmek için Gençosman Mahallemizde, Güngören'de yine kentsel dönüşüm kapsamında 300 konutumuzu, 10 iş yerimizi inşa ettik. Tozkoparan'ı hatırlayın, Tozkoparan'da biz milletimizle el ele verdik 'Dönüştüreceğiz.' dedik ama CHP'li anlayışın her türlü engelleme girişimine rağmen yine Tozkoparan'da kentsel dönüşüm projemizle birlikte 1200 yeni, sağlıklı yuvayı sizlere kazandırdık. Güngören'in dört bir yanında 13 bin konutumuzu kentsel dönüşüm kapsamına aldık. Bu çerçevede Güngörenli kardeşlerimize tam 170 milyon liralık kira yardımı, yine taşınma yardımı desteğinde bulunduk."

Kurum, ilçede yapılacak projelerle ilgili olarak, "Merter transfer merkezi ve meydan projemizi de Güngören'imize kazandıracağız. Kale Center yanı Güngören meydan düzenlemesi projemizi inşallah hızlıca hayata geçireceğiz. Güngören Haznedar başta olmak üzere ilçemizin birçok yerine otoparklar inşa edeceğiz, altı otopark üstü park olacak. O parkta gençlerimiz, kadınlarımız, mahalleli kardeşlerimiz vakit geçirecekler. Köyiçi yol düzenlemesiyle Güngören sanayi alanı düzenlemesini inşallah sizlerle birlikte yapacağız." diye konuştu.

- ''BU CHP BELEDİYECİLİĞİ TEMELSİZ BELEDİYECİLİKTİR''

Bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam ettiklerini anlatan Kurum, "Mevcut CHP'li yönetim ne yapıyor? Temel atmama töreni yapıyor. Tabii biliyorlar ki bir yerde bir temel atsalar o işin sonunu getiremeyecekler. Bu CHP belediyeciliği temelsiz belediyeciliktir. Son 5 yıla bakın İstanbul için, Güngören için ne yapmışlar? Bunların temel atmaması esasen sorumluluğu üzerinden atmaktan başka bir şey değil. Bu şehri imar etmenin sorumluluğunu da depremin sorumluluğunu da İstanbul'un sorumluluğunu da üzerlerinden atmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Kurum, geçen yerel seçimlerdeki vaatleri hatırlatarak, "Ekrem İmamoğlu'nun 5 yılda başlayıp da bitirdiği tek şey var, o da İstanbul. Ama İstanbullu kardeşlerimiz müsterih olsun artık sadece günleri, haftaları sayıyoruz. Milletimizin kararı, azmi, arzusu ve hedefi doğrultusunda 31 Mart gecesi bu fetret dönemini hep birlikte bitireceğiz. Bu hantal, ihmalkar anlayıştan İstanbul'umuzu hep birlikte kurtaracağız." diye konuştu.

Seçime sayılı günler kaldığını anımsatan Kurum, bu süreçte kapı kapı gezeceklerini, herkesi kucaklayacaklarını söyledi.

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Diyarbakır Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İbrahim Yalçıntepe ile çok sayıda vatandaş katıldı.