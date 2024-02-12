"Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, herkesi kucaklayacağız"

AK Parti Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi ile ilçedeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katılan Kurum, burada mini bir mitingle karşılaştıklarını söyledi.

Maltepeli vatandaşların yıllardır hizmete hasret kaldığını belirten Kurum, "Siz yönettiniz, elinizden tutan mı vardı? Şimdi gelseydi Büyükşehir Belediyesi, Maltepe'de Başıbüyük'te kentsel dönüşümle ilgili, deprem dönüşümüyle ilgili binlerce konutu yapsaydı kötü mü olurdu? Biz de alkışlardık. Maltepe'de gelseydi bizim bu caddelerimizdeki trafik sıkışıklığına ilişkin bir kavşak projesi yapsaydı, bir yol açsaydı kötü mü olurdu? Onlar bizim yaptığımız, ihalesini gerçekleştirdiğimiz metro inşaatına hafriyat dökerek tarihe geçtiler. Dünyada eşi benzeri yoktur. Bu anlayış İstanbul'u, Maltepe'yi değerli arkadaşlar hiçbir yere götüremez" diye konuştu.

"31 MART AKŞAMI TÜM İSTANBUL KAZANACAK"



İBB yönetimine seslenen Kurum, "Maltepe'den diyoruz ki; siz sözlerinizin yüzde 87'sini gerçekleştirmediniz ama 31 Mart akşamı yüzde 100 Saraçhane'den ayrılacaksınız. 31 Mart akşamı kimse kaybetmeyecek, 31 Mart akşamı tüm İstanbul kazanacak. İstanbul'un anneleri, gençleri kazanacak ve el birliği içerisinde o hayallerimizi, projelerimizi gerçekleştireceğiz. İstanbul'un her sokağında dönüşüm yaparak Maltepe'de riskli hiçbir yapı bırakmayana kadar 650 bin konutun dönüşümünü 5 yılda gerçekleştireceğiz" dedi.

Kurum, kente dair projelerini anlatarak, "Bunlar şehirden bihaber. Şehirle ilgileri yok ki. Ne zaman şehirde bir iş olsa, gündemleri hep farklı. Hep farklı bir gündem peşinde koştular, İstanbul'u basamak olarak gördüler. Ama biz İstanbul'da hızlı bir şekilde adımlarımızı atacağız. Sosyal yardımda adaleti getireceğiz" açıklamasında bulundu.

"HAKSIZ YERE HİÇBİR KARDEŞİMİZİ İŞTEN ÇIKARMAYACAĞIZ"



Emeklilere, gençlere, kadınlara, öğrencilere yönelik projelerini aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"İstiyoruz ki İstanbul'un her mahallesine, her sokağına huzur gelsin. İstanbulluların, Maltepeli kardeşlerimizin yüzü gülsün, Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin parlayan yıldızı İstanbul olsun, İstanbul'un parlayan yıldızı Maltepe olsun istiyoruz. Gerçekten bizim liyakatli ellerle kimseye haksızlık yapmadığımız, kimseyi gereksiz, haksız yere işten çıkarmayacağımız bir anlayışla, o işinden edilmiş, bir sabah gittiğinde kartı çalışmamış kardeşlerimizi yeniden işe alacağız ama onlar gibi, onların yaptığı gibi haksız yere hiçbir kardeşimizi işten çıkarmayacağız."

"Amaç, büyük güçlü Türkiye davası"

AK Parti Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi'nin ilçe için büyük bir şans olduğunu belirten Kurum, geçmişteki başarılı projelerine değindi.

Kurum, şunları kaydetti:

"Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, herkesi kucaklayacağız ve o gerçek belediyeciliği, liyakatli ellerle hizmet belediyeciliğini nasıl yapacağımızı Cumhur İttifakı'mızla birlikte gidip bütün kardeşlerimize anlatacağız. Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da meydanlarda kuruldu, kan vererek, can vererek kurulmuş bir ittifaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızla kıymetli Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin bir arkadaşlık, dostluk hukuku var. Amaç, büyük güçlü Türkiye davası. Bu dava için şehitler verdik. Bu dava için gaziler verdik. Hepimizin boynunun borcu şehitlerimiz, gazilerimiz, şehitlerimizin anneleri, babaları için bu mücadeleyi sonuna kadar vermektir."

Kurum, konuşmaların ardından katılımcılarla birlikte açılış kurdelesini keserken, "Maltepe'de inşallah hizmet belediyeciliğinin ilk eseri birazdan açacağımız seçim koordinasyon merkezimiz olsun. Maltepe'ye her gelişimizde bir açılış yapalım, bir hizmetin müjdesini verelim istiyoruz" dedi.

"Bizi arayanlar 8 milyon metrekare büyüklüğe sahip botanik bahçesini Maltepe'ye kazandırırken bulacaklar"

Buradaki temaslarının ardından Ekşi ile birlikte Maltepe Trabzonlular Derneği'ni ziyaret eden Kurum, Başkan Kamil Karabak ve üyelerle bir araya geldi.

Tonya'daki ziyaretini aktaran Kurum, orada kendisine "Ha Konya ha Tonya" denildiğini, kendisini artık hemşehri kabul ettiklerini söyledi.

Trabzon'un sahip olduğu 4 bin yıllık mirasıyla İstanbul'un ikiz kardeşi olduğunu aktaran Kurum, "Sultan Fatih'in bize emanetidir. Nasıl İstanbul bize Sultan Fatih'in emanetiyse Trabzon'umuz da Trabzonlu kardeşlerimiz de bize sultanın emanetidir. Biz hep böyle baktık, hep böyle coşkuyla, Karadeniz'imize gittik. Orada da 22 yıldır şunu gördük, Karadeniz'in yiğit, mert insanları bu ülkenin çimentosu, birleştirici gücü oldular ve her zaman liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durdular" dedi.

Karadenizlilerle hep uyum içinde çalıştıklarını anlatan Kurum, "Çalışma arkadaşlarımız da hep işte Trabzonlu ağabeylerimiz, kardeşlerimiz oldu. Biz bu manada da aslında ülkeye hizmeti başta Karadenizli Cumhurbaşkanımızdan, ondan sonra da beraber çalıştığımız bakanlarımızdan, genel müdürlerimizden öğrendik. Biz de onlardan aldığımız bayrağı aynı şuur, aynı anlayışla Trabzon'umuza, Karadeniz'imize, ülkemizin 81 iline hizmet ederek yaptık" ifadelerini kullandı.

Kurum, geçmiş dönemde Trabzon'un ilçelerinde yaptıkları çeşitli çalışmaları anlattı.

Trabzon'un bu ülkenin birleştirici gücü olduğunu dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"Trabzonlu kardeşlerimizi her zaman yanımızda gördük ve 22 yıldır da Sayın Cumhurbaşkanımızın hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla bu hizmetlerimizi yaptık. Emin olun şu anki CHP'li İBB yönetiminin Trabzon'a veya Trabzonlulara hiçbir hizmeti yok, çok net söylüyorum. Benim orada gitmediğim ilçesi kalmamıştır, dokunmadığım mahallesi kalmamıştır. Niye? Çünkü Trabzon her şeyin en iyisini hak ediyor. Trabzonlu kardeşlerimiz için biz hep gece gündüz çalışan tarafta olduk. Bugün de aynı anlayışla 'Sadece İstanbul' diyoruz ve İstanbul'a 25 yıllık birikimimizle, Trabzonlu kardeşlerimizle liyakatli ekibimizle birlikte geliyoruz. Burada istiyoruz ki İstanbul'un evlatları işte Trabzon'un ikiz kardeşi İstanbul'da, Sultan Fatih'in şehrinde huzur ve güven içerisinde olsun. Tek hayalimiz bu."

"650 BİN KONUTLA İNŞALLAH MALTEPE'NİN HER SOKAĞINDA BİZ OLACAĞIZ"



İstanbul'un yeniden ihyası, güçlenmesi, afetlere dirençli olması ve trafikte çile yaşanmaması için hizmet edeceğini bildiren Kurum, "Dönüşümde Maltepeli kardeşlerimizin bizden beklentileri var. Burada işte kaybını mevcut yönetmeliklerle birlikte elde edemeyen kardeşlerimize oradaki gerek bir kat imar artışıyla, gerek orada yüzde 25-30 kaybını vererek Maltepe'nin dönüşümünde etkin bir rol oynayacağız. 650 bin konutla inşallah Maltepe'nin her sokağında biz olacağız" şeklinde konuştu.

Geçmiş dönem çalışmalarına dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:

"Bundan önce nasıl koşturduysak aynı anlayışla hep çalışan tarafta olacağız. Şantiyede olacağız, bizi arayanlar öyle iftiraların arkasında bulamayacaklar. Bizi arayanlar nerede bulacak biliyor musunuz? Maltepe'de Başıbüyük şantiyesinin dönüşümünde bulacaklar. Bizi arayanlar Trabzonlu kardeşlerimizin geleceğini inşa ederken bulacaklar. Bizi arayanlar 8 milyon metrekare büyüklüğe sahip botanik bahçesini Maltepe'ye kazandırırken bulacaklar. Orada Maltepe'ye huzur gelecek, Maltepe'ye güven gelecek ve inşallah biz bu hizmetleri 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak yapacağız."