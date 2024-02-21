AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Arnavutköy'de bulunan Deliklikaya Özel Endüstri Sanayi Bölgesi'ni (DESB) ziyaretinde DESB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Büyükdere, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan adayı Mustafa Candaroğlu ile SMC Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Uçar ile görüştü.

Burada konuşma yapan Kurum, "Ekonomide oyun kurucu İstanbul" hedeflerinin olduğunu söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olduğu dönemde, Arnavutköy Bolluca Millet Bahçesi'ni ilçeye kazandırdıklarını, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Baklalı ve Haraççı mahallelerinde yeni yapılar inşa ettiklerini belirten Kurum, seçimden sonra ilçede yeni meydanlar yapacaklarını kaydetti.

Kurum, ekolojik koridorlar, kapalı pazar alanları, engelli yaşam merkezi, sahil düzenlemesi, spor salonu, doğa parkları, tematik köyler ve çiftlik parklar yapacaklarını, dereleri ıslah edeceklerini ve Fenertepe-Vezneciler Metro Hattı'nı hızlıca bitireceklerini bildirdi.

İlçenin istihdam sorunlarını, imar ve iskan problemlerini çözeceklerini, eski sanayi alanlarını dönüştüreceklerini, tam donanımlı yeni sanayi siteleri yapacaklarını anlatan Kurum, "Hedeflerimizin, hayallerimizin her birini gerçeğe dönüştüreceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın." diye konuştu.

"EKREM BEY, DEPREMZEDE AİLELERİMİZİN MUTLULUKLARINA ORTAK OLSUN"



Konuşmasının ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Kurum, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Kurum, bir basın mensubunun "İstanbul için depreme dayanıklı 650 bin konut vadediyorsunuz. 1999 depreminden sonraki dönemde bu dönüşümün gerçekleşmesi için zaman kaybedildiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna, İBB'nin kentsel dönüşüme ilgi göstermemesine rağmen kentin deprem dönüşümü adına gerekli mücadeleyi ortaya koyduklarını dile getirdi.

Bu kapsamda 800 bin bağımsız bölüm ve 171 bin konutu dönüştürdüklerine dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti:

"Yarısı Bizden' kampanyasını seçimden önce açıkladığımızda mevcut İBB yönetimi bu işlerin yapılamayacağını, 'Bu işler yapılmaya kalkılırsa 100 yılda yapılır' gibi, böyle tiye alan laflar ifade etmişlerdi. Hatırlayın 11 ilimizde deprem olmuştu. Biz, '650 bin konutu yapacağımızı, konutları bir yıl içerisinde teslim etmeye başlayacağımızı' ifade ettiğimizde de şunu söylemişlerdi, 'Siz bunu 100 yılda yaparsınız.' Ne oldu, size soruyorum. Üç ayda 180 bin konutun inşasını başlattık. 46 bin konut bundan 15 gün önce teslim edildi. Etap etap teslim edilmeye başlandı. Evlerinde insanlar mutlu oluyor ve artık güvenle, huzurla oturmaya başlıyorlar. Tavsiyem, Ekrem Bey depremzede ailelerimizin mutluluklarına ortak olsun."

Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun deprem gerçeğine rağmen "650 bin konut yapılmamalı" şeklinde talihsiz bir açıklamada bulunduğunu aktararak, "Tabii dertleri İstanbul olmadığı için, İstanbul'un geleceği olmadığı için, İstanbul halkı olmadığı için kendisinden farklı bir açıklama da beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

İBB Başkan adayı Kurum, "6 Şubat'taki depremlerin yaşandığı bölgede 11 il için bilimsel bir seçmen çalışması yapıldığını, şehir dışına ve yurt dışına göç edenler dışında 90 bin 200 kişinin kayıp olduğunu, bu sayıya her aileden birer çocuk da eklendiğinde sayının 120 bine denk geldiğini" iddia eden, kendisinin de bir canlı yayında "depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısını 130 bin olarak açıkladığını, daha sonra düzelttiğini" aktaran bir basın mensubunun konuya ilişkin sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Düzelttiğimizi kendiniz de ifade ediyorsunuz. Siz maalesef hep bir gündem değiştirme, gündemi perdeleme çabası içinde olduğunuz için, anlamak istediğiniz taraftan bakmaya gayret gösteriyorsunuz. Biz aynı programda (6 Şubat'ta) 53 bin canımızı, toplamda 130 bin canımızı yitirdiğimizi ifade etmemize rağmen siz konuyu çarptırmak adına, konuyu farklı gündemlere taşımak adına maalesef pişirip pişirip böyle önümüze koymaya çalışıyorsunuz."

"Depremde 53 bin kişi vefat etti" demelerine rağmen hayatını kaybeden canların üzerinden siyaset yapılmaya devam edildiğine dikkati çeken Kurum, "Daha fazla vefat edilmesi sizi mutlu mu ediyor?" diye sordu.

"İSTANBUL'A İLİŞKİN HEDEFLER, HAYALLER YARIŞSIN İSTİYORUZ"



Mevcut İBB yönetimi tarafından billboardlarının kaldırıldığı iddialarına ilişkin soruyu cevaplayan Kurum, ellerinde buna dair görüntüler olduğunu söyledi.

Kurum, demokratik bir yarış olsun istediklerini vurgulayarak, "İstanbul'a ilişkin projeler, İstanbul'a ilişkin hedefler, hayaller yarışsın istiyoruz. Mevcut İBB yönetimi gündemi değiştirmek ve İstanbul'un bu heyecanını farklı gündemlere taşımak adına elinden gelen her şeyi yapıyor. Her ortamda demokrasiden bahsediyorlar, sevgi işaretleri yapıyorlar. Hak, adalet, hukuk, yürüyüşleri yapıyorlar. Bizim parasını verdiğimiz, bedelini ödediğimiz billboardlarımızı siz hangi adalete, hangi hukuka göre söküyorsunuz? Büyükşehir Belediyesi zabıtalarınızı gönderip bizim billboardumuzu hangi anlayışla indiriyorsunuz? Siz ne yaparsanız yapın, biz 31 Mart akşamı bunların hesabını sizden birer birer soracağız." diye konuştu.

"Bu kirli ittifakı milletimiz net bir şekilde görmektedir"

Murat Kurum, "İstanbul özelinde DEM Parti ve CHP arasında gizli bir ittifak mı var?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Gizli değil, aleni bir ittifak var. 'Kent uzlaşısı' adı altında maalesef yapmış oldukları ittifakları gizlemek için kılıf bulmaya çalışıyorlar. Yapılan bu ittifak, açık ve net söylüyorum, Kandil ittifakıdır. Altını çizerek ifade ediyorum, Kandil'in talimatıyla kurulmuş bir ittifaktır. Bu anlayışı biz bugüne kadar hep gördük. Maalesef kapı arkasında, masa etrafında toplanıp, masanın etrafında kimlerin olduğunu çok iyi bildiğimiz kirli ittifakları kurdular. Bu ülkenin birliğine, beraberliğine kastetmek için yapılması gereken tüm mücadeleyi yaptılar ama buna rağmen başarılı olamadılar. Yine olamayacaklar. Bu kirli ittifakı milletimiz net bir şekilde görmektedir. Sandıkta da inşallah gereken cevabı verecektir."