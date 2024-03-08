"Kadınlarımızın var olmadığı hiçbir mücadele başarıya ulaşamaz"

İBB Başkan adayı Kurum: Kadınlarımızın var olmadığı hiçbir mücadele başarıya ulaşamaz

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'da "Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar Programı"nda konuştu.

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Kurum, "Kadınlarımızın var olmadığı hiçbir mücadele başarıya ulaşamaz." dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum (@murat_kurum): Kadınlarımızın var olmadığı hiçbir mücadele başarıya ulaşamaz. pic.twitter.com/I9bG1KrkQE — 24 TV (@yirmidorttv) March 8, 2024

İBB Başkan adayı Kurum, "Geçmişte kadınlarımızı kıyafetleri üzerinden ayrıştıranlar, bugün de kadınlarımızı siyasi tercihleri üzerinden ayrıştırmaya çalışıyor. Biz, bu ayrımcı tutumu kabul etmiyoruz." dedi.