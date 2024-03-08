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08 Mart 2024 Cuma 15:06:00 - Güncelleme:08 Mart 2024 Cuma 15:06:00

İBB Başkan adayı Kurum: Kadınlarımızın var olmadığı hiçbir mücadele başarıya ulaşamaz

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Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, "Kadınlarımızın var olmadığı hiçbir mücadele başarıya ulaşamaz." dedi.

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'da "Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar Programı"nda konuştu.

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Kurum, "Kadınlarımızın var olmadığı hiçbir mücadele başarıya ulaşamaz." dedi.

İBB Başkan adayı Kurum, "Geçmişte kadınlarımızı kıyafetleri üzerinden ayrıştıranlar, bugün de kadınlarımızı siyasi tercihleri üzerinden ayrıştırmaya çalışıyor. Biz, bu ayrımcı tutumu kabul etmiyoruz." dedi.

Etiketler : murat kurum istanbul dünya kadınlar günü
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