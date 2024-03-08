İBB Başkan adayı Kurum: Kadınlarımızın var olmadığı hiçbir mücadele başarıya ulaşamaz
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, "Kadınlarımızın var olmadığı hiçbir mücadele başarıya ulaşamaz." dedi.
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'da "Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar Programı"nda konuştu.
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Kurum, "Kadınlarımızın var olmadığı hiçbir mücadele başarıya ulaşamaz." dedi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum (@murat_kurum): Kadınlarımızın var olmadığı hiçbir mücadele başarıya ulaşamaz. pic.twitter.com/I9bG1KrkQE— 24 TV (@yirmidorttv) March 8, 2024
İBB Başkan adayı Kurum, "Geçmişte kadınlarımızı kıyafetleri üzerinden ayrıştıranlar, bugün de kadınlarımızı siyasi tercihleri üzerinden ayrıştırmaya çalışıyor. Biz, bu ayrımcı tutumu kabul etmiyoruz." dedi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum (@murat_kurum): Geçmişte kadınlarımızı kıyafetleri üzerinden ayrıştıranlar, bugün de kadınlarımızı siyasi tercihleri üzerinden ayrıştırmaya çalışıyor. Biz, bu ayrımcı tutumu kabul etmiyoruz . pic.twitter.com/5Cc3LBzTUr— 24 TV (@yirmidorttv) March 8, 2024
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