"Kadınlara yönelik projelere imza atacağız"

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, kentte yaşayan kadınlara yönelik güzel projelere imza atacaklarını ve kent sokaklarında gezen yüzbinlerce sokak köpeği konusunda çözüm üreteceklerini söyledi.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Gaziosmanpaşa'da düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Kadın Buluşması" etkinliğinde seçmenlerle bir araya gelen Kurum, 12 gün önce kadınlarla, gençlerle, aziz İstanbullularla güzel İstanbul yoluna çıktıklarını, bu yolda gittikleri her yerde de İstanbul'un alnı ak gençlerinin ve asil kadınlarının yanında olduklarını belirtti.

Seçim yolculuğuna çıkarken "Bu hareket bir kadın hareketi olacak" sözlerini kullandığını hatırlatan Kurum, "Sizler de İstanbul'un değerli kadınları olarak, annelerimiz olarak coşkunuzla, heyecanınızla bizi hiçbir yerde yalnız bırakmadınız. Ben, daima yanımızda durduğunuz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum." dedi.

1994 YEREL SEÇİMLERİNE VURGU



Kurum, 1994 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakın yol arkadaşlarının kadınlar olduğuna dikkati çekerek, şöyle devem etti:

"Bu şehrin makus talihini değiştiren, birbirinden büyük projelere imza atılmasına vesile olanlar sizlersiniz. İstanbul'daki tüm ulaşım, dönüşüm, çevre, sosyal destek yatırımlarının, projelerinin altında siz değerli kadınlarımızın imzası var. Sizler yeri geldiğinde evinden, yeri geldiğinde ailesinden, çocuklarından feragat edenlersiniz. Bu şehrin 39 ilçesindeki 964 mahallesi kapı kapı gezen, İstanbul'u bugünlere getirmek için yılmadan, yorulmadan çalışanlarsınız. Bu cennet vatanın güçlenmesinde emin olun kadınlarımızın rolü çok büyüktür."

Seçim akşamı İstanbul'un yeniden AK Parti Belediyeciliğiyle kavuşması halinde kentin kadınlarıyla çalışacaklarını, istişare edeceklerini vurgulayan Kurum, ev hanımı ve çalışan kadınlara yönelik projelerine şu sözlerle değindi:

"Sizi bu manada hayatın her alanında destekleyecek yatırımlarımız olacak. Hem kadınlara dair birbirinden güzel projelere imza atacak hem de kadın yönetici ve çalışan sayımızı en yüksek seviyeye çıkaracağız. Bu İstanbul'un kadınlarına sözümüzdür, bu bizim sizlere sözümüzdür."

İSTANBUL İÇİN YENİ PROJELER



Çok yakında duyuracakları yeni projelerden de bahseden ve projeleri açıkladıklarında İstanbul'un geleceği için ne kadar hazır olduklarının görüleceğini aktaran Kurum, "İstanbul'umuzda büyükşehir ve ilçe belediyelerimizde kadın istihdamını artırmaktan, yüzde 25 kadın ve genç istihdam şartına, 39 ilçemizde yeni paylaşımlı ofislerden işyeri açmak isteyen ev hanımlarımıza, kadınlarımıza vereceğimiz maddi desteklere kadar onlarca projemizi sizler için hazırladık. Tüm bunların yanında her mahallemize, eve yürüyüş mesafesinde yeni kreşler yapacağız ama yapacağımız bu kreşlerin çok önemli bir farkı olacak; kadınlarımız için 7/24, hafta sonu ve hatta geceleri nöbetçi kreşlerimiz açık olacak." diye konuştu.

Konuşmasında İstanbul'da gezen başıboş köpek sorununa da işaret eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün İstanbul'umuzda maalesef başıboş gezen yüzbinlerce sokak köpeği var. Annelerimiz endişe içinde, çocuklarımız tehdit altında. Vatandaşımız bizi bu konuda daima çözümlerle görecek. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını giderirken, sokaklardan korkuyu giderirken görecek. Biz bu sorunun farkındayız. Sorunun çözümü için de emin olun çok çalışıyoruz. Göreve gelir gelmez hocalarımızla, bilim insanlarımızla, bu alandaki uzmanlarla bir araya gelerek, mevcut büyükşehir yönetimi tarafından çözümsüz bırakılan bu sorunu çözeceğiz. 39 ilçemize hizmet verecek tesislerimizi kuracağız. Bakıma, tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlarımızın ön bakımlarını buralarda, bu alanlarda yapacağız. Anadolu ve Avrupa yakasına kuracağımız iki büyük hayvan yaşam alanında, gerekli tüm yaşam konforuna sahip alanlarda hayvanlarımıza bakacağız. Buralarda kimliklendirme, kısırlaştırma, aşılama gibi uygulamaları yapacağız ve bu hayvan yaşam alanlarının giderlerini de belediye olarak tamamen biz karşılayacağız. Hep birlikte, İstanbulumuzun sokaklarını güvenli hale getireceğiz. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını gidereceğiz."

"İSTANBUL'UN YENİ ROTASI TÜRKİYE'NİN BAYRAK ŞEHRİ OLMAKTIR"



İstanbullulara reklam değil hizmet üreteceklerinin altını çizen Kurum, kentin her ilçesinde deprem dönüşüm seferberliğini başlatacaklarını ve kentin yeni rotasının yeniden Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehri olmak olduğunu kaydetti.

Kurum, şöyle konuştu:

"İstanbul'un yeni rotası Türkiye'nin bayrak şehri olmaktır. Şimdi buradaki annelerimize, kadınlarımıza soruyorum; hazır mıyız? 31 Mart'ta İstanbul'da duraklama dönemini bitirecek miyiz? 31 Mart'ta İstanbul'da yeniden diriliş, yeniden yükseliş dönemini başlatacak mıyız? 31 Mart'ta her evde, 'İstanbul'un Murad'ı' diyecek miyiz? 31 Mart'ta beni kardeşiniz, evladınız kabul edecek misiniz? Ben de bir evladınız olarak, evin Murad'ı olarak, evin kardeşi olarak tüm gücümle, tüm ekibimle, çalışma arkadaşlarımla, kadın kardeşlerimizle, hanımefendilerle bu sözlerimizi tutmak için gece gündüz çalışacağıma, İstanbul'un sokaklarını güvenli, huzurlu hale getireceğime, İstanbul'un kadınlarını, gençlerini mutlu gelecek için, mutlu bir yaşam için her alanda her ilçede kentsel dönüşüm noktasında gerekli her türlü iradeyi koyacağıma, İstanbul'u depreme hazırlayacağıma, İstanbul'daki trafik sıkışıklığını, karmaşayı giderecek çözümleri ortaya koyacağıma ve en önemlisi de İstanbul'un her anında hep yanında olacağıma, sadece ve sadece İstanbul diyeceğime söz veriyorum."

Kurum'a ziyareti sırasında eşi Şengül Kurum, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile partililer de eşlik etti.

Programda ayrıca, "Sadece İstanbul" seçim şarkısı ilk defa yayımlandı.