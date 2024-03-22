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22 Mart 2024 Cuma 10:51:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 10:51:00

İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul'umuzun fetret devrine son verip yükselişi için koşacağız

Kaynak: AA

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İBB Başkan adayı Kurum, "Nasıl ki 81 ilimizde gece gündüz hizmet ettiysek, tüm sorunları çözmek için mücadele ettiysek, şimdi de İstanbul'umuzun fetret devrine son verip yükselişe geçmesi için koşacağız, gece gündüz çalışacağız." dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Nasıl ki 81 ilimizde gece gündüz hizmet ettiysek, tüm sorunları çözmek için mücadele ettiysek, şimdi de İstanbul'umuzun fetret devrine son verip yükselişe geçmesi için koşacağız, gece gündüz çalışacağız." dedi.

Kurum, Taksim'de bir otelde düzenlenen sahur programında Ahıska Türkleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Kurum, Ahıskalıların geçmişte çok büyük acılar yaşadığını, sıkıntılar çektiğini ve ana vatanlarından sürüldüğünü söyledi.

Dünyanın birçok coğrafyasına gitmek zorunda kalan on binlerce Ahıska Türk'ünün, göç yolunda son nefesini vatan hasretiyle verdiğini belirten Kurum, "Biz hala o sürgünde, o vagonlarda hayatını kaybeden ailelerimizin, gençlerimizin, yavrularımızın, büyüklerimizin acısını yüreğimizde hissediyoruz." diye konuştu.

Kurum, Ahıskalıların, sürgünden sonraki yıllarda da çok zor şartlarda yaşadıklarını, kimliklerini, kültürlerini, değerlerini korumaya çalıştıklarını, asimile olmamak için büyük mücadeleler verdiklerini dile getirdi.

Onca sıkıntıya, zorluğa rağmen Ahıska Türklerinin kimliğini, değerlerini korumayı sonuna kadar başardığını vurgulayan Kurum, "Bugün buradaki bu güzel tablo bunun en güzel örneğidir. Biz biliyoruz ki Ahıska susturulmaya çalışılsa da Ahıskalı kardeşlerim dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar o atalarının devrettiği mirası ve kültürü ebediyete kadar yaşatacaklar. Türkiye sizin ana vatanınızdır, Türkiye sizin toprağınızdır." ifadelerini kullandı.

"İSTANBULLULAR AK PARTİ'MİZİ VE CUMHUR İTTİFAKI'MIZI 31 MART'TA REKOR BİR OYLA SEÇECEKTİR"

Murat Kurum, yaklaşık 80 gün önce İstanbul'da hizmet etmek, eser üretmek için kutlu bir yolculuğa çıktıklarını ifade ederek, "Nasıl ki 81 ilimizde gece gündüz hizmet ettiysek, tüm sorunları çözmek için mücadele ettiysek, şimdi de İstanbul'umuzun fetret devrine son verip yükselişe geçmesi için koşacağız, gece gündüz çalışacağız." görüşünü dile getirdi.

Bu şehrin bekleyen sorunları olduğunu kaydeden Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sorunların başında da kentsel dönüşüm ve ulaşım sorunu geliyor. 1 Nisan'da İstanbullu kardeşlerim bize mührü verdiklerinde ilk işimiz bu aziz şehri afetlere karşı dirençli hale getirmek, olası bir depremi en az hasarla atlatabilmek için seferberlik ruhuyla projelerimizi teker teker hayata geçirmek olacak. Söz veriyorum, trafik tamamen durmadan, hayat felç olmadan İstanbul kazanacak, siz kazanacaksınız. Bu seçimde ya İstanbul'daki trafik sıkışıklığını yüzde 90'lar seviyesine çıkaranları ya da yeni ulaşım yatırımlarıyla birlikte trafik çilesini bitirecek olan kadroları seçeceğiz. Ben inanıyorum ki İstanbullular hizmetin adresi olan AK Parti'mizi ve Cumhur İttifakı'mızı 31 Mart'ta rekor bir oyla seçecektir."

Programa, Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ile bazı milletvekilleri katıldı.

Etiketler : murat kurum istanbul 31 mart seçim
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