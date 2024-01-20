"İstanbul'umuzu yeniden ayağa kaldırmak için aşkla, azimle, heyecanla çalışacağız"

İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul'umuzu yeniden ayağa kaldırmak için aşkla, azimle, heyecanla çok çalışacağız
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "31 Mart gecesi oy sayımı bitene kadar Fatih emaneti olan İstanbul'umuzu yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz demeden aşkla, azimle, heyecanla çok çalışacağız." dedi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı"nda konuştu.
İBB Başkan adayı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar...
Biz hangi programa gitsek kedi geliyor. Bilerek çıkardılar diyorlar. Biz çıkarmadık efendim
31 Mart gecesi oy sayımı bitene kadar Fatih emaneti olan İstanbul'umuzu yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz demeden aşkla, azimle, heyecanla çok çalışacağız.
İstanbulluların gündeminde olmayan hiçbir şey bizim de gündemimizde olmayacak.
Ayrıntılar geliyor...
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