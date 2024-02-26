"İstanbul'umuzu iş bilmez İBB yönetiminden kurtaracağız"

İBB Başkan adayı Kurum, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde Ordulular Buluşması'na katıldı.

Burada konuşan Kurum, Ordu'da sel felaketi yaşandığında çok kısa bir sürede vatandaşların yanında olduklarını, bugüne kadar orada TOKİ eliyle 5 binden fazla yuva inşa ettiklerini, 2 binden fazla konutu kentsel dönüşüm kapsamına aldıklarını anlattı.

Kurum, Ordu'da yaptıkları çalışmalara değinerek, "Türkiye'nin 81 ilinde nasıl aşkla şevkle hiç yorulmadan çalıştıysak şimdi tüm enerjimizle inşallah milletimizin destekleriyle dualarıyla İstanbul için de hiç durmadan çalışacağız. Mücadele edeceğiz, koşturacağız, her şeyi yapamayabiliriz ama samimi olacağız. Gayret içerisinde olacağız ve milletimiz bize nerede ihtiyaç duyuyorsa biz orada olacağız." diye konuştu.

Orduluların, Türkiye'nin, İstanbul'un karşısında ne zaman tehlike ve tehdit görseler hemen safa geçtiklerini kaydeden Kurum, "Bugün de aynı hassasiyeti aziz İstanbul'umuz için göstermenizi istiyorum, çünkü İstanbul çok daha büyük bir tehlikenin girdabına sokulmak isteniyor. Bugün maalesef İstanbul, milletin gözleri önünde kirli bir pazarlık masasına yatırılmıştır. İşte iki gün önce Sancaktepe'de Kandil ittifakının bayrakları meydanda sallandı. Kandil ittifakının küçük ortağı da bunu itiraf etti. Yani artık gizledikleri ittifak, orada yapmış oldukları ittifak tamamen ortaya çıktı. Kandil uzlaşısının adayı İmamoğlu siyasi hırsları uğruna İstanbul'u pazarlıklar konusu haline getirdi." ifadelerini kullandı.

Kurum, İstanbul'un 100 milyarlarca liralık kaynaklarını israf edenlerin elinden bu şehri kurtaracaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şimdi bunlar her yerde afişler, pankartlar asıyorlar, görüyorsunuz değil mi? O pankartlarda ne yazıyor? 'İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik.' diye yazıyorlar. Eyüpsultan'dan İBB Başkanı'na soruyoruz, 'Sen israfı, bir konsere 600 milyon lira ödeyerek mi bitiriyorsun? Sen 'İsrafı bitirdik', diye astığın pankartların reklam bütçesine bile 175 milyon lira harcamış kişisin. Sadece bu iki örnek bile senin nasıl bir müsrif belediyecilik yaptığını göstermeye yeter. Senin yaptığın israfın ispatıdır. Ama şurada 31 Mart'a çok az kaldı. Biz Ordulu kardeşlerimizle birlikte sandıkta diyeceğiz ki 'Siz israfı bitirip hizmeti getiremediniz, siz israfı getirip İstanbul'u bitirdiniz.' diyeceğiz."

"5 YILDIR DEVLETİN HİÇBİR DEĞERİNE SAYGI DUYMAYAN, HİÇBİR PROTOKOLÜNE KATILMAYAN SENSİN"

İmamoğlu'nun gündem değiştirme çabalarına girdiğini belirten Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kendisi buradan beslendiği için 'Ne yapsam da polemik çıkarsam?' diye emin olun sabah akşam düşünüyor. Akşam bir rüya görüyor, sabah o rüyaya inanıp onun peşinden koşuyor. Hani hikayede anlatılır ya adamın biri bir yerde bir yalan söylemiş sonra köye inince o yalana kendi de inanmış. Bunların durumu da tam olarak bu. Yahu sen törene gelsen ne olur, gelmesen ne olur? 5 yıldır bütün İstanbul seni biliyor, 5 yıldır tüm Türkiye seni biliyor, 5 yıldır devletin hiçbir değerine saygı duymayan, hiçbir protokolüne katılmayan sensin. 5 yıldır söz verdiğin metroları yapmayan sensin. İstanbul'u çile yumağı haline getiren sensin. Şimdi kalkmışsın 'Törene davet edildim, edilmedim.' Bunların yine gündeminde İstanbul yok, maalesef yok. Gündeminde İstanbullular yok. Varsa yoksa kendisi. Kendilerine yeni bir mağduriyet üretiyorlar ama milletimiz artık buna kanmaz. Buradan sana ekmek çıkmaz İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'nun yazıp oynadığı bu filmin son perdesi artık kapanmıştır. İstanbul'da 31 Mart'ta gerçek belediyeciliğin, AK Parti belediyeciliğinin, Cumhur İttifakı belediyeciliğinin perdesi açılıyor. Sırtını Kandil'e dayayanların değil, sırtını millete dayayanların dönemi başlıyor."

Kurum, Türkiye Yüzyılı'nın lider şehri İstanbul hedefiyle 50 gündür yollarda olduklarını vurgulayarak, vatandaşların "31 Mart gelse de şu buradaki mevcut anlayıştan bir an önce kurtulsak." diye dua ettiğini söyledi.

EYÜPSULTAN'A YAPACAKLARI YATIRIMLARI ANLATTI

Eyüpsultan'a kazandıracakları eserleri aktaran Kurum, Akşemsettin, Çırçır, Alibeyköy mahalleleri başta olmak üzere ilçedeki tüm mülkiyet problemlerini bitireceklerini, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla tek bir riskli yapı bırakmayacaklarını, Çırçır Mahallesi'ne bir meydan kazandıracaklarını, Eyüpsultan'a yaraşır bir kültür merkezini yapacaklarını, Hasdal Kemerburgaz güzergahı Göktürk Mahallesi mevkisine 1,5 kilometre gürültü bariyeri koyacaklarını anlattı.

Kurum, Haliç'e de muazzam bir çevre düzenlemesi yapacaklarına dikkati çekerek, "İlk önce 1 Nisan sabahı onların temel atmama töreni yaptığı o Haliç'imizin, Eyüpsultan'ımızın hemen kıyısındaki denizimizi temizlemek için biz o arıtma tesisinin inşaatına başlayacağız ve ardından Haliç çevresinde yapacağımız çevre düzenlemesiyle birlikte içinde bisiklet yollarının olduğu ve orada vatandaşlarımızın huzur içerisinde gezdiği bir iklimi inşallah İstanbul'umuza kazandıracağız." dedi.

Öte yandan Eyüp-Bezmialem kavşağını yapacaklarını, Eyüp-Bayrampaşa tramvay hattını hemen başlatacaklarını belirten Kurum, Fatih-Vezneciler-Eyüpsultan-Gaziosmanpaşa-Sultangazi metro hattıyla ilçenin trafik derdinden kurtulacağını, İslambey, Rami, Kemerburgaz ve Güzeltepe otoparklarını yapacaklarını ve üstlerini de kreşler, kütüphaneler ve parklarla donatacaklarını kaydetti.

Kurum, "Biz İstanbul'umuzu hiçbir şey yapmayan, sadece laf üretip hizmetlere beton döken bu iş bilmez İBB yönetiminden, Eyüpsultan'ımızı da İstanbul'umuzu da Ordulu hemşehrilerimizle birlikte kurtaracağız. Böylece Fatih'in emanetini pazarlıklar kumpasından çıkaracağız ve bu şehr-i İstanbul'u yeniden emin ellere, ehil ellere teslim edeceğiz. İstanbul'umuz 31 Mart akşamı ilelebet özgürlüğüne kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti MKYK Üyesi Fahrettin Yahşi, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Ordu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Necati Özdemir ile bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.