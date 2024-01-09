İBB Başkan Adayı Kurum İstanbul sokaklarında: Değişim vakti geldi

Murat Kurum, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte esnafı ziyaret etti.

İstanbul halkı ile Kurum arasında yaşanan samimi diyaloglar ve sıcak görüntüler kaydedildi.

Murat Kurum o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bu değişim önce sokaktan başlayacak.

İstanbullular bizi, hep sokakta gördü, görüyor, görecek!

Gece gündüz demeden, "Sadece İstanbul" diyerek çalışacağız!

İstanbul'da değişimin vakti geldi.

Bu değişim önce sokaktan başlayacak.

İstanbullular bizi, hep sokakta gördü, görüyor, görecek!

İstanbul'da değişimin vakti geldi.

Bu değişim önce sokaktan başlayacak.

İstanbullular bizi, hep sokakta gördü, görüyor, görecek!



Gece gündüz demeden, "Sadece İstanbul" diyerek çalışacağız! pic.twitter.com/lEx9dSMu5r