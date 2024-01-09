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09 Ocak 2024 Salı 23:26:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 23:26:00

İBB Başkan Adayı Kurum İstanbul sokaklarında: Değişim vakti geldi

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Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte esnafı ziyaret etti. Murat Kurum, ziyaret kapsamında İstanbul halkı ile olan sıcak görüntülerini 'İstanbul'da değişimin vakti geldi. Bu değişim önce sokaktan başlayacak. İstanbullular bizi, hep sokakta gördü, görüyor, görecek!' notu ile paylaştı.

Murat Kurum, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte esnafı ziyaret etti.

İstanbul halkı ile Kurum arasında yaşanan samimi diyaloglar ve sıcak görüntüler kaydedildi.

Murat Kurum o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bu değişim önce sokaktan başlayacak.

İstanbullular bizi, hep sokakta gördü, görüyor, görecek!

Gece gündüz demeden, "Sadece İstanbul" diyerek çalışacağız!

İstanbul'da değişimin vakti geldi.

Bu değişim önce sokaktan başlayacak.

İstanbullular bizi, hep sokakta gördü, görüyor, görecek!

Etiketler : murat kurum ibb adayı istanbul
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