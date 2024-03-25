24 TV'de "Arafta Sorular" programına konuk olan Kurum, trafik çilesi ve deprem endişesi gibi birçok sorunu olan İstanbul'da insanların kırgın, yorgun ve üzgün olduğunu söyledi.

Vatandaşın yerel yönetimden yol, su, kanalizasyon, deprem endişesinin giderilmesi, trafik sorunlarının çözülmesi, sokak hayvanları korkusunun giderilmesi, spor yapacağı alanlar, kadınların istihdamına katkı sunacak adımlar beklediğini belirten Kurum, bu sorunları çözmek için irade ortaya koyulması gerektiğini, algıyla değil de vazife bilinci ve fedakarlıkla sorunların çözülebileceğini vurguladı.

"Şu 80 günlük süreçte muhalefetin İstanbul'un sorunlarını konuştuklarını gördünüz mü?" diye soran Kurum, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesinden vatandaşımız, sorunların çözülmesi adına bir irade bekler. İstanbul'un kaynaklarını rant olarak görmesini, şu anki mevcut yönetimin yaptığını beklemez, İstanbul'u bir basamak olarak görüp kendi geleceğini, Cumhuriyet Halk Partisi'ni dizayn etmesini beklemez. İstanbul'da en zor gününde belediye başkanının yanında olmasını ister değil mi? Allah göstermesin, bir afet olduğunda belediye başkanının hemen dizinin dibinde olmasını ister. Acısını paylaşmasını, işiyle alakalı sorununun çözülmesini bekler. Balıkçı da büyükelçiyle yemek yemesini istemez. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Meclisinde deprem görüşülürken oraya katılmayıp arka planda Zoom toplantıları üzerinden partisini dizayn etmesini beklemez. Balya balya paralarla fotoğraf verilmesini istemez. İstanbul'un kaynağının İstanbul'a harcanmasını bekler. Samimiyet bekler, mütevazilik bekler. Siyasi aklı kibrinin önüne geçmiş belediye başkanı istemez."

"DEPREM DÖNÜŞÜMÜNÜ VATANDAŞIMIZLA BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRMEK ZORUNDAYIZ"



Seçim sonrası ilk olarak Eyüpsultan, ardından Fatih Sultan Mehmet'in kabrine gidip dua edeceğini belirten Kurum, daha sonra acil eylem planlarını hızlı bir şekilde hayata geçirmek için çalışmalara başlayacağını, vatandaşa verdiği sözleri tutacağını söyledi.

Milletin yapılanları bildiğini ve takdir ettiğini söyleyen Kurum, "Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıldır ilmek ilmek bütün memleketimizi işliyoruz. Baktığınızda 2 milyon 200 bin konutun dönüşümü sağlanmış bu süreçte. Sadece İstanbul'da 800 bin konutun dönüşümü gerçekleşmiş. İstanbul'da 80 bin sosyal konut bitirilmiş, vatandaşımıza teslim edilmiş. Ben Emlak Konut genel müdürüyken 125 bin konut yaptık. Hepsi sağlam, güvenli. 173 bin konutumuzun inşası devam ediyor." dedi.

Yapılanların yeterli olmadığını vurgulayan Kurum, "Daha fazla yapmamız lazım. Elimizi, gövdemizi taşın altına koymamız lazım. İstanbul'daki deprem milli güvenlik meselesi, beka meselesi. O yüzden bu anlayışta 7 gün 24 saat esasıyla çalışıp, tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar biz bu çalışmayı, azmi, gayreti göstermek durumundayız. Bizim hayalimiz, İstanbul'da hiçbir annemiz, evladımız, vatandaşımız huzursuz uyumasın. Amacımız bu. Bunun için de deprem dönüşümünü vatandaşımızla birlikte gerçekleştirmek zorundayız. Afete şehrimizi hazırlamak zorundayız." diye konuştu.