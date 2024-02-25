Cumhur İttifakı ve AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, Sancaktepe'de halk ve esnafla bir araya geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenen Kurum, "Kendisi Sancaktepe'de hafriyat döktüğü metronun ihalesini yapsın, hafriyat döktükleri metro tünellerini açsın, karayolu tünellerini açsın" dedi. Bayrampaşa'da Millet Bahçesi açılışına da katılan Kurum, İstanbul'un bu yönetimden kurtulması gerektiğini söyledi. CHP'yi eleştiren Kurum şunları söyledi; "Hiçbiri özgür değildir, kelepçeleri vardır. İstanbul'u lobilere mahkûm adamlar yönetemez, İstanbul'u kelepçeli, prangalı şahıslar yönetemez. Siz gidin, Fatih'in emaneti İstanbul'u; 'Kandil Uzlaşısı' ile paylaşma hesaplarınıza devam edin."

Murat Kurum, Sancaktepe'de Sivaslılar buluşmasına katıldı.

