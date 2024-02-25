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25 Şubat 2024 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:25 Şubat 2024 Pazar 09:30:00

İBB Başkan adayı Kurum, İmamoğlu'na seslendi: Önce hafriyat döktüğün metro tünellerini aç

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Cumhur İttifakı ve AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'na seslenerek “Kendisi Sancaktepe'de hafriyat döktüğü metronun ihalesini yapsın, hafriyat döktükleri metro tünellerini açsın, karayolu tünellerini açsın” dedi. Kurum, İmamoğlu'nun hafriyat döktüğü Sancaktepe Metrosu'nu 31 Mart'tan sonra açacaklarını söyledi.

Cumhur İttifakı ve AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, Sancaktepe'de halk ve esnafla bir araya geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenen Kurum, "Kendisi Sancaktepe'de hafriyat döktüğü metronun ihalesini yapsın, hafriyat döktükleri metro tünellerini açsın, karayolu tünellerini açsın" dedi. Bayrampaşa'da Millet Bahçesi açılışına da katılan Kurum, İstanbul'un bu yönetimden kurtulması gerektiğini söyledi. CHP'yi eleştiren Kurum şunları söyledi; "Hiçbiri özgür değildir, kelepçeleri vardır. İstanbul'u lobilere mahkûm adamlar yönetemez, İstanbul'u kelepçeli, prangalı şahıslar yönetemez. Siz gidin, Fatih'in emaneti İstanbul'u; 'Kandil Uzlaşısı' ile paylaşma hesaplarınıza devam edin."

Murat Kurum, Sancaktepe'de Sivaslılar buluşmasına katıldı.

Etiketler : murat kurum ekrem imamoğlu hafriyat metro
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