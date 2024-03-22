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Kurum ilçe isimlerini tek tek saydı: Sürpriz bekliyorum, CHP'den alacağız
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22 Mart 2024 Cuma 14:53:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 14:53:00

İBB Başkan adayı Kurum ilçe isimlerini tek tek saydı: Sürpriz bekliyorum, CHP'den alacağız

Kaynak: Star.com.tr

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Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, "Seçimlerde sürpriz beklediğiniz ilçeler var mı?' sorusuna cevap verdi. Sürpriz beklediği ilçeleri sayan Kurum, 'Çok farklı neticeler olacak." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'da CHP yönetimindeki bazı ilçelerin 31 Mart 2024 seçimleri ile birlikte AK Parti'ye geçeceğini söyledi.

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için az bir zaman kaldı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı, Mynet ve Onedio'nun sorularını cevapladı.

Kurum, "Seçimlerde sürpriz beklediğiniz ilçeler var mı?" sorusuna, "Var, var! Gerçekten ilçelerde de çok güzel çalışmalar yürütülüyor. Örneğin Kartal'da, Maltepe'de ucu ucuna bir seçim süreci yürüyor. Orada o ilçelerden en az bir tanesini alacağız gibi gözüküyor." cevabını verdi.

Büyükçekmece'de çok güzel bir yarış olduğunu ve AK Parti'nin bu ilçede önde olduğunu ifade eden Kurum, "Sarıyer'de keza yine önde gözüküyoruz. Küçükçekmece'yi inşallah alacağız. Avcılar yine başa baş gözüküyor yani Avcılar'ı alacağız gözüküyor. Yani çok farklı neticeler olacak. Diğer alamadığımız ilçelerin belki birçoğunda da başa baş bir yarış olacak." dedi.

Etiketler : murat kurum istanbul 31 mart seçim ilçe ak parti
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