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04 Mart 2024 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:04 Mart 2024 Pazartesi 11:00:00

İBB Başkan adayı Kurum için "Sevdamız İstanbul" klibi hazırlandı

Kaynak: AA

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Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un seçim kampanyası için "Sevdamız İstanbul" isimli klip hazırlandı.

"Nisan gelecek, yüzler gülecek" sloganıyla kentin sorunlarının hızlıca çözüme kavuşturulacağı vurgulanan klip, gecenin karanlığında İstanbul'un siyah-beyaz yansıtıldığı görüntülerle başlıyor.

Klibin devamında elinde kırmızı karanfillerle sokaklarda yürüyen, karanfilleri iş yerlerinin ve evlerin önüne bırakan bir kişi görülüyor. Klipte karanfil metaforu, İstanbul'un mevcut sorunlarına yönelik çözümü tasvir ediyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi üzerinden kente güneşin doğmasıyla süren klipte, farklı yaş ve meslek gruplarından İstanbullular, iş yerlerinin, evlerinin önünde buldukları karanfillerle güne uyanıyor.

İstanbulluların karanfile dokunmasıyla siyah-beyaz görüntüler bir anda renkleniyor. Dükkanının önündeki karanfili alan esnafın tebessümüyle aynı anda "Geliyoruz işte, halkın gücüyle" sözleri duyuluyor.

Klipte bir ev hanımı kapısının önündeki karanfili aldığı sırada, "Yapacak iş çok, başka İstanbul yok" cümleleriyle çiçekten yayılan ışık hüzmesi kentin siyah-beyaz silüetini bir kez daha renklendiriyor.

"Sadece İstanbul sevdamız oldu" sözleri eşliğinde parkta spor yapan gencin bankın üzerine bırakılan karanfili almasıyla siyah-beyaz kasvetli bir İstanbul'dan yine yemyeşil ve aydınlık bir kente geçiliyor.

Farklı meslek gruplarının da yer aldığı klipte, İstanbul'da çalışan bir doktorun masasında kırmızı karanfil görülürken "Hakkıyla hizmet etmek andımız oldu." sözleri duyuluyor. Sonrasında bir öğretmenin kırmızı karanfil koyduğu vazoyu masasına yerleştirmesinin ardından sınıfta eğitim sahneleri yer alıyor.

"Nisan gelecek, yüzler gülecek" denilerek, 31 Mart'taki yerel seçimler vurgulanan klipte, parkta gitar çalan bir genç ve arkadaşlarının da mutluluğu yansıtılıyor.

Ardından İstanbullu bir ailenin yemek masasındaki karanfille birlikte "Bir muradı var bu şehrin, yüzler gülecek." sözleriyle sorunların çözüm adresi olarak Murat Kurum gösteriliyor.

Klibin son sahnesinde İBB Başkan adayı Kurum elinde karanfil ile görünüyor. Kurum, "Dertlerin bittiği, yüzlerin güldüğü çilesiz bir İstanbul'u çok özlediniz, biliyorum. Umutla aşkla heyecanla hep birlikte el ele verip bu aziz şehri hak ettiği günlerine kavuşturacağız." dedikten sonra ekranda "Nisan gelecek, yüzler gülecek" yazısı belirerek, klip sona eriyor.

Kampanya kapsamında, İstanbul'un dört bir yanı "Nisan gelecek, yüzler gülecek" yazılı billboardlarla donatıldı.

Kentin 39 ilçesinde 1 milyon ev ve iş yerinin önüne kırmızı karanfil bırakıldı.

Etiketler : murat kurum sevdamız istanbul klip
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